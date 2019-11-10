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Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму

Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму

Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Alina Pash ошеломила поклонников откровенным заявлением. Рэперка вспомнила историю, как она едва не попала в тюрьму в Израиле.

Об инциденте вокалистка рассказала в программе "Светская жизнь". По словам Alina Pash, путешествия в другие страны – это одно из ее общих увлечений с мужем. Однако поездка с любимым в Израиль едва не обернулась для рэперки арестом.

"Путешествовать – моя страсть. Кроме Америки, были сейчас в Израиле, побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме. В Иерусалиме меня едва не забрали в полицейский участок". – поделилась Alina Pash.

Причиной для задержания стало употребление наркотических препаратов, которые запрещены в Израиле. Alina Pash призналась, что хотела расслабиться, поэтому курила CBD — природный экстракт каннабиса или конопли. Украинка была убеждена, что не нарушает законы государства, однако ошиблась и чуть не попала за решетку.

 
 
 
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Публикация от ALINA PA$H (@alinapash)

"Есть такая штука, как CBD. Это травка, но без ТГК (тетрагидроканнабинол, – ред.), не дурманит, а расслабляет. Она легальна во многих странах. Но не в Иерусалиме. В Тель-Авиве да. Я вместо таблеток решила покурить себе CBD, потому что она легальна в Тель-Авиве якобы. Но, оказалось, что нет. Меня чуть не забрали в полицейский участок", – откровенно рассказала рэперка.

Кто такая Alina Pash?

Певица, которая с детства участвовала в региональных музыкальных фестивалях. В 2012 году Алине Паш удалось пройти кастинг и стать участницей группы Real O, позже – в "Горячий шоколад". Кроме этого, артистка работала бэк-вокалисткой "С. К. А. И." и Ирины Билык. Однако долго подрабатывать Алине Паш не пришлось: певица начала строить сольную карьеру, создавая кавер-версии знаменитых хитов. 

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Знаковым решением для девушки стало участие в проекте "Х-Фактор". В 6 сезоне яркая Алина Паш поборолась за победу и заняла третье место в шоу. После этого артистку стали узнавать на улицах, а она начала записывать авторские песни под именем Alina Pash. В ее дебютный альбом вошли 10 композиций: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna.

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Клип, Певица, Украинская певица, Alina Pash.
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