Победители People’s Choice Awards 2019: полный список (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:People’s Choice Awards- это премия которая присуждается фильмам, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования.

Ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском Лос-Анджелесе. Стал известен список победителей, который выбрали обычные, что люди голосовали за любимые фильмы, сериалы и актеров.

Полный перечень победителей опубликован в E!News. Так, лучшим фильмом 2019 года стала лента "Мстители: Финал". Также лучшей актрисой зрители признали Зендаю за роль в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

People's Choice Awards: список победителей

Лучший фильм: "Мстители: Финал"

Лучшая актриса: Зендая за роль в фильме "Человек-паук: Возвращение домой"

Драма года: "После"

Комедийный фильм года: "Загадочное убийство"

Лучший актер: Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Мстители: Финал"

Лучший боевик: "Мстители: Финал"

Лучший сериал: "Очень странные дела"

Лучшее реалити-шоу: "Семейство Кардашян"

Fashion-икона: Гвен Стефани

Посмотреть эту публикацию в Instagram See u tonight Vegas @phvegas @zappostheater Gx #41 Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani) 25 Окт 2019 в 10:46 PDT

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