Фанаты заинтригованы: известный участник группы MOZGI ждет ребенка (Фото)

Артист поделился новостями о пополнении в семье после съемок новогоднего шоу "Привет, 20-е!". Дядя Вадя рассказал, что уже в следующем году они с женой станут родителями второго ребенка. Артист уже воспитывает сына Алексея.
"В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с женой ждем рождения ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году", – сообщил Дядя Вадя.
Музыкант также рассекретил пол будущего ребенка. Он рассказал, что имя для будущей дочки выбрал его сын самостоятельно.
"Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка", – рассказал артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сходили с сыном @lexafedo на вислово! Горжусь и Надей @nadyadorofeeva и Лёшей @positiff ! Вы настоящие кумиры молодёжи ! Вы заслужили сиять ярко на этом концерте! Вся наша большая команда @mozgigroup как один механизм ! Браво! #VISLOVO #vremyaisteklo #концертгода2019 #mozgigroup
Дядя Вадя достаточно часто отдыхает с сыном. Вместе они посетили шоу VISLOVO группы "Время и Стекло", полетели с коллегами на отдых в Грецию. Судя по инстаграму Дяди Вади, его сын дружит с Андреем, сыном коллеги Потапа.