Фанаты заинтригованы: известный участник группы MOZGI ждет ребенка (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вадим Федоров, известный как "Дядя Вадя", рассказал о пополнении в семье.

Артист поделился новостями о пополнении в семье после съемок новогоднего шоу "Привет, 20-е!". Дядя Вадя рассказал, что уже в следующем году они с женой станут родителями второго ребенка. Артист уже воспитывает сына Алексея.

"В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с женой ждем рождения ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году", – сообщил Дядя Вадя.

Музыкант также рассекретил пол будущего ребенка. Он рассказал, что имя для будущей дочки выбрал его сын самостоятельно.

"Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка", – рассказал артист.

Дядя Вадя достаточно часто отдыхает с сыном. Вместе они посетили шоу VISLOVO группы "Время и Стекло", полетели с коллегами на отдых в Грецию. Судя по инстаграму Дяди Вади, его сын дружит с Андреем, сыном коллеги Потапа.