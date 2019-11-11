Печальная новость: Майли Сайрус больше не поет (Фото)

В начале октября Майли Сайрус госпитализировали в один из госпиталей Лос-Анджелеса с тонзиллитом. Певица находилась в отдельной палате частной клинике. Ее мама по-настоящему заботилась о дочери – расчесывала волосы, как в детстве, и всегда была рядом. Певицу успели проведать стилист Брэдли Кеннет и фотограф Майли Сайрус. Ее бойфренд Коди Симпсон пришел в госпиталь с гитарой и даже посвятил любимой песню.
Кроме воспаления горла врачи сообщили Майли о проблемах с голосовыми связками. Звезда решила не медлить и прислушалась к советам врачей. Ей сделали операцию.
Сейчас 26-летняя Майли Сайрус проходит курс реабилитации, именно поэтому ей запретили петь и даже разговаривать. Эти ограничения продлятся минимум две недели. Но работу над своим новым альбомом певице придется отложить до следующего года.
October 8, 2019
Майли Сайрус сменила больничную палату на родные стены и продолжила заботиться о своем здоровье дома. Певица чувствует себя хорошо. Об этом могут свидетельствовать по крайней мере ее активные занятия спортом, которыми она делится в социальных сетях.
Insta Stories instagram.com/mileycyrus
"Голос на отдыхе, а тело – нет", – прокомментировала Майли Сайрус.