Анна Ризатдинова показала архивное видео с единственным сыном

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 12 ноября, сыну Анны Ризатдиновой исполнилось 2 года, поэтому она решила публично поздравить его с праздником.

Олимпийская чемпионка и участница шоу "Танцы со звездами 2019" Анна Ризатдинова очаровала нежным роликом со своим единственным сыном Романом. На архивных кадрах она показала, как возвращала свою фигуру в форму после родов.

Трогательным видео знаменитая украинка символически поделилась в день рождения ее сына.

Сегодня главному мужчине в моей жизни исполняется два годика! Мое чудо, мой чемпион, мой любимый Ромочка сделал меня самой счастливой мамой в мире, - трогательно написала Анна Ризатдинова.

К особому посту спортсменка добавила видео, на котором она занимается спортом со своим новорожденным сыном. К поздравлениям Анны Ризатдиновой присоединились ее фанаты и коллеги по "Танцам со звездами 2019". В частности, Владимир Остапчук написал: "Мои поздравления. Счастливчик, ведь ему достались такие чемпионские гены и безграничная любовь". К поздравительному флешмобу присоединилась и Леся Никитюк, которая лаконично поздравила мальчика с днем рождения: "Поздравляю".

Как известно, отцом именинника является скандальный миллиардер Александр Онищенко. Еще в начале шоу "Танцы со звездами 2019" Анна Ризатдинова заявила, что не хочет, чтобы ее имя и успехи связывали с бывшим возлюбленным, ведь она всего достигла сама. В то же время спортсменка не скрывает, что Александр Онищенко активно участвует в воспитании их общего ребенка.

"Какой бы ни была наша история, я хотела бы сказать, что в жизни не бывает только черных или только белых красок. Несмотря на то, что мы с Александром уже не вместе, в нашей совместной жизни было много прекрасных, памятных и трогательных моментов , за которые я очень ему благодарна ... он был самой большой любовью в моей жизни, а прекрасным продолжением этой любви стал наш сын Роман. Александр активно участвует в воспитании сына и он прекрасный отец", – отметила Анна Ризатдинова.

До сих пор спортсменка скрывала лицо сына Романа, оберегая его от излишнего внимания общественности и СМИ. Однако 10 ноября вся страна могла увидеть мальчика, который пришел поддержать Анну Ризатдинова на "Танцах со звездами 2019". Трогательный модерн она посвятила сыну.