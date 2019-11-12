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Потапа увековечат на "Площади звезд" (Фото, Видео)

Потапа увековечат на "Площади звезд" (Фото, Видео)
13:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Рэп-исполнителя и продюсера Алексея Потапенко по достоинству оценили за его 20-летний вклад в украинский шоу-бизнес.

Алексей Потапенко, известный под псевдонимом "Потап", празднует в этом году 20-летний юбилей своей концертной деятельности.

По этому поводу в Киеве состоится грандиозное событие, а именно увековечивание именной звезды одному из самых влиятельных деятелей украинского шоу-бизнеса.

Алексей Потапенко сделал неоценимый вклад в развитие украинской культуры.

 
 
 
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Good night with #china #птп

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

В 2006 году совместно с Анастасией Каменских создал дуэт "Потап и Настя". Дуэт дебютировал с песней "Не пара".

В 2014 году стартует проект MOZGI, где Алексей занимает должность продюсера, автора и исполнителя песен, композитора, режиссёра и сценариста клипов и по сей день.

 
 
 
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Backstage 999⠀ ⠀ #птп #пзт #ддвд#dj_bloodless #MOZGI #МОЗГИ #999

Публикация от MOZGI (@mozgiband)

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Уточним, что событие состоится 13 ноября, в 13:00 возле входа в ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится знаменитая "Площадь звезд".

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Все по теме:

Киев, Потап, Алексей Потапенко, Площадь звезд.
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