Потапа увековечат на "Площади звезд" (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Рэп-исполнителя и продюсера Алексея Потапенко по достоинству оценили за его 20-летний вклад в украинский шоу-бизнес.

Алексей Потапенко, известный под псевдонимом "Потап", празднует в этом году 20-летний юбилей своей концертной деятельности.

По этому поводу в Киеве состоится грандиозное событие, а именно увековечивание именной звезды одному из самых влиятельных деятелей украинского шоу-бизнеса.

Алексей Потапенко сделал неоценимый вклад в развитие украинской культуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Good night with #china #птп Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 20 Окт 2019 в 11:39 PDT

В 2006 году совместно с Анастасией Каменских создал дуэт "Потап и Настя". Дуэт дебютировал с песней "Не пара".

В 2014 году стартует проект MOZGI, где Алексей занимает должность продюсера, автора и исполнителя песен, композитора, режиссёра и сценариста клипов и по сей день.

Уточним, что событие состоится 13 ноября, в 13:00 возле входа в ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится знаменитая "Площадь звезд".