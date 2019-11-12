Потапа увековечат на "Площади звезд" (Фото, Видео)

Алексей Потапенко, известный под псевдонимом "Потап", празднует в этом году 20-летний юбилей своей концертной деятельности.
По этому поводу в Киеве состоится грандиозное событие, а именно увековечивание именной звезды одному из самых влиятельных деятелей украинского шоу-бизнеса.
Алексей Потапенко сделал неоценимый вклад в развитие украинской культуры.
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В 2006 году совместно с Анастасией Каменских создал дуэт "Потап и Настя". Дуэт дебютировал с песней "Не пара".
В 2014 году стартует проект MOZGI, где Алексей занимает должность продюсера, автора и исполнителя песен, композитора, режиссёра и сценариста клипов и по сей день.
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Backstage 999⠀ ⠀ #птп #пзт #ддвд#dj_bloodless #MOZGI #МОЗГИ #999
Уточним, что событие состоится 13 ноября, в 13:00 возле входа в ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится знаменитая "Площадь звезд".