Певица Гвен Стефани прокомментировала слухи о помолвке с Блейком Шелтоном

Новости шоу бизнеса:Стефани поспешила расстроить всех, кто уже готовился выдать ее замуж.

Гвен Стефани счастлива в отношениях с Блейком Шелтоном уже четыре года, но о свадьбе речи так и не зашло. Тем не менее, недавно поклонники заметили кольцо на безымянном пальце певицы и пришли к выводу, что влюбленные все-таки узаконят отношения. Звезда решила прокомментировать эти слухи.

На премии People’s Choice Awards многие обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки Гвен красовался бриллиант, который легко было принять за обручальное кольцо. По словам певицы, это был просто модный аксессуар.

Это может быть настоящее кольцо, настоящий бриллиант, но оно не обручальное. Нет-нет. На самом деле, оно просто не налезло на перчатку на одной руке, поэтому я надела его на другую. Но выглядит неплохо, правда? — сказала Гвен.

Стефани добавила, что, если они с Блейком действительно обручатся, она обязательно даст об этом знать своим поклонникам.

Когда мне будет что сказать, я обязательно расскажу об этом, — объяснила певица.

Гвен и Блейк рассказали о своем романе в 2015 году. Уже тогда их намерения были серьезными, ведь они решили познакомиться с родителями друг друга всего лишь через месяц после начала отношений. Они не стесняются делиться своими чувствами и восхищаться друг другом, поэтому неудивительно, что фанаты с нетерпением ждут свадьбы Шелтона и Стефани.