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Ванесса Хадженс исполнила пьяную версию песни из "Классного мюзикла" (Видео)

Ванесса Хадженс исполнила пьяную версию песни из "Классного мюзикла" (Видео)
20:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В эти выходные Ванесса Хадженс решила предаться ностальгии и спеть песню из "Классного мюзикла". Актриса показала поклонникам, как звучала бы пьяная версия.

В своем Instagram Ванесса поделилась видео, на котором она в караоке поет Breaking Free — одну из самых популярных песен франшизы.

"Вот очень плохая, агрессивная и совершенно трезвая версия Breaking Free. Да. Это случилось. Это и ранит мои уши, и заставляет меня смеяться", - написала актриса.

Поклонники были в восторге от видео. Вместе с Хадженс они посмеялись над ее необычным исполнением и добавили, что счастливы вновь услышать песню Габриэллы. "Это невероятно", "Это сделало мой день", "Габриэлла Монтез навсегда", - такие комментарии оставляли фанаты актрисы.

 
 
 
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Публикация от  (@vanessahudgens)

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Для полноты картины не хватало только Зака Эфрона, с которым Хадженс исполняла эту песню в "Классном мюзикле". Тогда ее героиня Габриэлла вместе с Троем (его играл Зак) участвовали в прослушивании и пели Breaking Free перед целой толпой учеников. Видимо, в свое время их совместная работа над фильмом действительно впечатлила Ванессу, ведь после "Классного мюзикла" она еще пять лет встречалась с Заком. Тогда влюбленных называли одной из самых красивых пар Голливуда.

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Все по теме:

Видео, Песня, Зак Эфрон, Ванесса Хадженс, 20, Классный мюзикл, Пьяная версия.
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