Александр Пономарев рассказал, что его дочь выехала из Украины

Новости шоу бизнеса:21-летняя Евгения переехала в Португалию.

Украинский певец Александр Пономарев, который недавно признался, в каких отношениях находится с экс-супругой Еленой Мозговой, рассказал о их общей дочери.

Следовательно, певец поделился, что старшая дочь Женя сейчас работает за рубежом.

21-летний ребенок звездных экс-супругов проживает в Португалии. Чем занимается Евгения Пономарева артист не рассказал. Сейчас исполнитель активно готовится к своему сольному концерту. Мероприятие состоится 16 ноября во дворце "Украина". Впрочем, знаменитость отметил, что Евгения не сможет приехать и поддержать звездного папу. Легенда украинской сцены готовит для ценителей творчества "взрывную смесь" из симфонического оркестра, хора и впечатляющего шоу.

Напомним, что Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой. По словам артиста, экс-супругам приходится видеться, но их общение не идеальное. Александр Пономарев и Алена Мозговая состояли в браке 10 лет. У них родились две девочки – Евгения и Зоя. Не так давно Пономарев посетил день рождения одной из дочерей.