Деми Ловато показала своего нового бойфренда (Фото)

Популярная американская певица Деми Ловато после лечения от наркозависимости активно восстанавливает свою личную жизнь.
Соответствующее фото появилось на ее официальном Инстаграм-странице. Перед камерой 27-летняя Деми Ловато появилась в топе, брюках и накидке. Парень с десятками тату нежно целовал артистку, когда она делала селфи в зеркале.
"Моя любовь", – романтично написала Деми Ловато.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как оказалось, избранником Деми Ловато стал известный манекенщик Остин Уилсон. В сети он также поделился общим фото с любимой, подтвердив слухи о романе. В отличие от Деми, Остин показал цветное фото, продемонстрировав свой яркий имидж.
Напомним, американская певица Селена Гомес в течение нескольких последних лет занимает первые места в списке самых популярных звезд в Instagram.