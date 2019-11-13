Деми Ловато показала своего нового бойфренда (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда закрутила новый роман и уже успела показать поклонникам своего избранника.

Популярная американская певица Деми Ловато после лечения от наркозависимости активно восстанавливает свою личную жизнь.

Соответствующее фото появилось на ее официальном Инстаграм-странице. Перед камерой 27-летняя Деми Ловато появилась в топе, брюках и накидке. Парень с десятками тату нежно целовал артистку, когда она делала селфи в зеркале.

"Моя любовь", – романтично написала Деми Ловато.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My ... Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 12 Ноя 2019 в 10:56 PST

Как оказалось, избранником Деми Ловато стал известный манекенщик Остин Уилсон. В сети он также поделился общим фото с любимой, подтвердив слухи о романе. В отличие от Деми, Остин показал цветное фото, продемонстрировав свой яркий имидж.

Напомним, американская певица Селена Гомес в течение нескольких последних лет занимает первые места в списке самых популярных звезд в Instagram.