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Как всегда на стиле: Шарлиз Терон продемонстрировала потрясающий образ

Как всегда на стиле: Шарлиз Терон продемонстрировала потрясающий образ
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Look выглядит довольно просто, но в то же время интересно и эффектно.

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время дневного выхода на улицах Нью-Йорка в образе smart casual.

Smart casual дресс-код идеально подойдет и для рабочей встречи, и выхода в свет с друзьями и тому подобное. В нем часто применяются элементы формального костюма, но со свежими акцентами.

Так, голливудская актриса примерила классический черный over-size жакет вместе с брюками оттенка "металлик", лаковыми лоферами и белой футболкой.

 
 
 
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Шарлиз Терон с новой стрижкой спешит на деловую встречу в Нью-Йорке #шарлизтерон

Публикация от PEPLETALK.RU (@peopletalkru)

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Звездная мама скрыла свое лицо солнцезащитными очками, а светлые короткие волосы аккуратно уложила на одну сторону.

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Шарлиз Терон, Актриса, Голливудская актриса, smart casual.
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