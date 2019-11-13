Как всегда на стиле: Шарлиз Терон продемонстрировала потрясающий образ

Новости шоу бизнеса:Look выглядит довольно просто, но в то же время интересно и эффектно.

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время дневного выхода на улицах Нью-Йорка в образе smart casual.

Smart casual дресс-код идеально подойдет и для рабочей встречи, и выхода в свет с друзьями и тому подобное. В нем часто применяются элементы формального костюма, но со свежими акцентами.

Так, голливудская актриса примерила классический черный over-size жакет вместе с брюками оттенка "металлик", лаковыми лоферами и белой футболкой.

Звездная мама скрыла свое лицо солнцезащитными очками, а светлые короткие волосы аккуратно уложила на одну сторону.