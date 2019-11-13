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"Традиционного первого свидания у меня не было": Елена Кравец о личной жизни

"Традиционного первого свидания у меня не было": Елена Кравец о личной жизни
21:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Елена Кравец – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, не выставляет личную жизнь на показ общественности.

Единственная женщина юмористического шоу "Квартал 95" Елена уже 17 лет состоит в браке со своим коллегой Сергеем Швецом. Пара познакомилась на первых этапах создания шоу и с тех пор поражает образцовыми отношениями. Однако, как же все переросло в служебный роман – Елена Кравец лаконично рассказала журналистам.

Актриса "Квартала 95" в основном делится с поклонниками достижениями на работе и крайне редко показывает свою семью. Однако в шоу Improv Live Show, которая выходит на Новом канале, она сделала исключение и рассказала о первом свидании со своим мужем Сергеем.

На воспоминания Елену Кравец вдохновили задачи развлекательного проекта. Примерная жена должна была сыграть роль женщины, у которой роман с двумя мужчинами. В импровизации она должна была раскрыть сюжет, начиная реплики словам на одну букву. Выкрутиться из ситуации Елене Кравец удалось, хотя, как она рассказала, никогда не ходила на свидания с несколькими парнями. Да и важное для нее рандеву с Сергеем Кравцом не было очень романтичным.

"Танцы со звездами 2019": Елена Кравец о своем уходе из шоу

"Первого свидания в традиционном формате у меня не было. В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного. Зато мне очень запомнилось свидание с мужем, которое состоялось четыре месяца назад. Именно тогда мы решили ввести семейную традицию – вечер пятницы посвящать себе, мы позаимствовали ее в знакомых Сергея, у которых восемь детей", – поделилась Елена Кравец.

Такая идея понравилась многим участникам и зрителям шоу, а сам выпуск Improv Live Show привлек внимание любителей "Квартала 95".

Как известно, Елена Кравец вышла замуж за своего коллегу по "Кварталу 95" в 2002 году. Тогда актеры работали в Кривом Роге, а между двумя юмористами вспыхнула взаимная симпатия. В 2003-м у супругов родилась дочь Мария, а шоу стало получать большую популярность среди зрителей. Поэтому "Квартал 95" переехал в Киев.

Елена Кравец поразила невероятным сходством со своей старшей дочкой

Сейчас Елена и Сергей Кравец живут в доме в столице и воспитывают троих детей. Кроме первенца, у пары есть 3-летние двойняшки Екатерина и Иван. Елена до сих пор выступает с коллективом и является главой "Женского квартала". А вот Сергей – один из креативных авторов студии.

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Первое свидание, Актриса, Комик, Елена Кравец.
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