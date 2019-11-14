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Американского рэпера Kodak Black посадили на четыре года

Американского рэпера Kodak Black посадили на четыре года
11:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Рэпер из США Kodak Black был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения.

Kodak Black арестовали и посадили на четыре года за предоставление ложной информации ради покупки оружия.

В результате рэп-исполнителя приговорили к 46 месяцам тюрьмы. 22-летний рэпер купил в магазине оружия в Майами девятимиллиметровый пистолет 380 калибра и полуавтоматическое оружие Mini Draco. Правоохранители сообщили, что один из пистолетов был найден на месте перестрелки на пляже еще в марте. При этом знаменитости не предъявили обвинений за участие в перестрелке.

Kodak Black ожидает суда по предъявленным ему в других штатах обвинениями в хранении наркотиков и оружия, а также и в сексуальных домогательствах. Он был арестован в мае во время фестиваля хип-хопа Rolling Loud.

"Я принимал решения, которыми не горжусь. Я несу полную ответственность за свои поступки", - заявил певец в суде.

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Рэп-исполнитель Kodak Black (настоящее имя Дьюсон Октейви, позже изменен на Билл К. Капри) – 22-летний музыкант из Помпано-Бич, штат Флорида. В его дискографии два студийных альбома, последняя пластинка, Dying To Live, она вышла в 2018 году.

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Рэп, Рэпер, Музыкант, Знаменитость, Рэп-исполнитель, Kodak Black.
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