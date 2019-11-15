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Вещи известных людей, ушедшие с молотка за баснословные деньги (Фото)

Смотрите фото (17)
Вещи известных людей, ушедшие с молотка за баснословные деньги (Фото)
01:29 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:16 предметов знаменитостей, которые были проданы за поразительные суммы денег.

  • 1

    Вы бы потратили более 10000 долларов на один из поддельных ногтей вашей любимой знаменитости или 5000 долларов на использованную салфетку?

    Шлем Дарта Вейдера, надетый актером Дэвидом Проузом в "Звездных войнах, Эпизод V: Империя наносит ответный удар", продан анонимному покупателю за 898 420 долларов.

  • 2

    Постер фильма "Метрополис" 1927 года, один из четырех известных на сегодняшний день, был приобретен частным коллекционером за 690 000 долларов в 2005 году.

  • 3

    Личный рабочий сценарий Одри Хепберн из "Завтрак у Тиффани" был продан за $ 811 615 на аукционе ее личных вещей в 2018 году.

  • 4

    Знаменитое платье, которое Кейт Уинслет носила в "Титанике", было продано за колоссальные $ 330 000 в 2012 году.

  • 5

    Рубиново-красные туфельки Джуди Гарланд из "Волшебника страны Оз", как сообщается, были выставлены на аукционе на сумму 6 миллионов долларов.

  • 6

    В 2006 году серебряный парик Энди Уорхола был продан за 10 800 долларов на первом аукционе в его поместье после его смерти в 1987 году.

  • 7

    Платье Мэрилин Монро "С днем рождения, господин президент", которое было покрыто 2500 стразами, было продано за $ 1267500 на аукционе Christie’s в 1999 году.

  • 8

    Полностью восстановленная версия Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, была продана на аукционе RM Sotheby’s за внушительные 6,4 миллиона долларов.

  • 9

    В 2009 году знаменитая белая перчатка Майкла Джексона, покрытая сверкающими кристаллами, была продана гонконгскому бизнесмену Хоффману Ма за 350 тысяч долларов.

  • 10

    Ювелирная коллекция Элизабет Тейлор была продана за рекордные 116 миллионов долларов в 2011 году.

  • 11

    Локон волос Элвиса, который, как предполагалось, был сострижен с его головы в 1958 году, был продан за 15 000 долларов в 2009 году плюс дополнительные 3300 долларов в виде платы за аукцион.

  • 12

    Костюм Бэтмена, который носил Майкл Китон, был продан за 41 250 долларов на аукционе в 2017 году.

  • 13

    Кнут, используемый Харрисоном Фордом в фильме "Индиана Джонс", продан за 35 460 долларов, не включая сборы.

  • 14

    По сообщениям, использованная салфетка Скарлетт Йоханссон была продана на eBay за $ 2050 после того, как звезда заявила, что простудилась от коллеги Сэмюэля Л. Джексона.

  • 15

    Акриловый ноготь Lady Gaga был продан с аукциона за $ 12 000 после того, как член команды в туре "Born This Way Ball" нашел его за кулисами.

  • 16

    Стул, на котором сидела Дж. К. Роулинг, когда писала первые две книги "Гарри Поттер", принес на аукционе в 2016 году 394 000 долларов.

Вещи солиста The Prodigy пошли с молотка: сумма выручки

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