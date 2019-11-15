Вещи известных людей, ушедшие с молотка за баснословные деньги (Фото)

1 Вы бы потратили более 10000 долларов на один из поддельных ногтей вашей любимой знаменитости или 5000 долларов на использованную салфетку? Шлем Дарта Вейдера, надетый актером Дэвидом Проузом в "Звездных войнах, Эпизод V: Империя наносит ответный удар", продан анонимному покупателю за 898 420 долларов.

2 Постер фильма "Метрополис" 1927 года, один из четырех известных на сегодняшний день, был приобретен частным коллекционером за 690 000 долларов в 2005 году.

3 Личный рабочий сценарий Одри Хепберн из "Завтрак у Тиффани" был продан за $ 811 615 на аукционе ее личных вещей в 2018 году.

4 Знаменитое платье, которое Кейт Уинслет носила в "Титанике", было продано за колоссальные $ 330 000 в 2012 году.

5 Рубиново-красные туфельки Джуди Гарланд из "Волшебника страны Оз", как сообщается, были выставлены на аукционе на сумму 6 миллионов долларов.

6 В 2006 году серебряный парик Энди Уорхола был продан за 10 800 долларов на первом аукционе в его поместье после его смерти в 1987 году.

7 Платье Мэрилин Монро "С днем рождения, господин президент", которое было покрыто 2500 стразами, было продано за $ 1267500 на аукционе Christie’s в 1999 году.

8 Полностью восстановленная версия Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, была продана на аукционе RM Sotheby’s за внушительные 6,4 миллиона долларов.

9 В 2009 году знаменитая белая перчатка Майкла Джексона, покрытая сверкающими кристаллами, была продана гонконгскому бизнесмену Хоффману Ма за 350 тысяч долларов.

10 Ювелирная коллекция Элизабет Тейлор была продана за рекордные 116 миллионов долларов в 2011 году.

11 Локон волос Элвиса, который, как предполагалось, был сострижен с его головы в 1958 году, был продан за 15 000 долларов в 2009 году плюс дополнительные 3300 долларов в виде платы за аукцион.

12 Костюм Бэтмена, который носил Майкл Китон, был продан за 41 250 долларов на аукционе в 2017 году.

13 Кнут, используемый Харрисоном Фордом в фильме "Индиана Джонс", продан за 35 460 долларов, не включая сборы.

14 По сообщениям, использованная салфетка Скарлетт Йоханссон была продана на eBay за $ 2050 после того, как звезда заявила, что простудилась от коллеги Сэмюэля Л. Джексона.

15 Акриловый ноготь Lady Gaga был продан с аукциона за $ 12 000 после того, как член команды в туре "Born This Way Ball" нашел его за кулисами.