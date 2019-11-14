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Сюрприз для модников: 70-летний принц Чарльз запускает коллекцию одежды
Принц Чарльз запускает свою коллекцию одежды

Сюрприз для модников: 70-летний принц Чарльз запускает коллекцию одежды

Сюрприз для модников: 70-летний принц Чарльз запускает коллекцию одежды
14:33 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Сын королевы Елизаветы II собирается выпустить свою первую коллекцию одежды.

Благотворительный фонд принца Чарльза "The Prince's Foundation" объединился с итальянской компанией Yoox Net-a-Porter в рамках проекта, который позволит выпускать капсульную коллекцию для мужчин и женщин под названием "The Modern Artisan" ("Современный Ремесленник").

Модная коллекция осень-зима запустится уже летом следующего года. "The Modern Artisan" призвана объединить ремесленный текстиль и дизайн с помощью высококачественного ручного производства.

За создание капсульной коллекции возьмутся молодые студенты из Италии и Великобритании.

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Генеральный директор Yoox Net-a-Porter Федерико Маркетти сообщил, что созданная коллекция станет важным выражением того, как таланты и технологии могут сотрудничать без границ и рамок.

Ранее сообщалось о том, что принц Чарльз впервые написал свой "личный" пост в социальной сети Instagram. Он появился на официальном аккаунте лондонской резиденции принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы.

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Все по теме:

Мужская одежда, Королевская семья, Принц Чарльз, Благотворительный фонд, Женская одежда, The Prince's Foundation, Yoox Net-a-Porter, Федерико Марчетти.
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