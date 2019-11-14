Сюрприз для модников: 70-летний принц Чарльз запускает коллекцию одежды

Новости шоу бизнеса:Сын королевы Елизаветы II собирается выпустить свою первую коллекцию одежды.

Благотворительный фонд принца Чарльза "The Prince's Foundation" объединился с итальянской компанией Yoox Net-a-Porter в рамках проекта, который позволит выпускать капсульную коллекцию для мужчин и женщин под названием "The Modern Artisan" ("Современный Ремесленник").

Модная коллекция осень-зима запустится уже летом следующего года. "The Modern Artisan" призвана объединить ремесленный текстиль и дизайн с помощью высококачественного ручного производства.

За создание капсульной коллекции возьмутся молодые студенты из Италии и Великобритании.

Генеральный директор Yoox Net-a-Porter Федерико Маркетти сообщил, что созданная коллекция станет важным выражением того, как таланты и технологии могут сотрудничать без границ и рамок.

Ранее сообщалось о том, что принц Чарльз впервые написал свой "личный" пост в социальной сети Instagram. Он появился на официальном аккаунте лондонской резиденции принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы.