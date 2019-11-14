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Карла Бруни украсила собой рождественскую кампанию Burberry (Фото, Видео)

Карла Бруни украсила собой рождественскую кампанию Burberry (Фото, Видео)
21:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Французская топ-модель итальянского происхождения Карла Бруни стала звездой рекламной кампании британского модного дома Burberry.

Кампейн получил название "Что такое любовь?" и пропагандирует ценить своих близких. В съемках также принял участие британский футболист Рубен Лофтус-Чик.

51-летняя экс-первая леди Франции продемонстрировала свою красоту в рождественской рекламной кампании Burberry Festive. Она танцевала и позировала в объятиях футболиста Рубена Лофтус-Чика. Автором кампейна выступил культовый дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт. 

"Что такое любовь?" – первая праздничная съемка Риккардо Тиши в должности креативного директора бренда. Он не стал изменять себе и призвал к сотрудничеству людей, которые его вдохновляют.

 
 
 
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"Рождество – это время любви и дружбы, когда люди во всем мире собираются в кругу своих семей. Это один из моих любимых периодов в течение года, когда можно остановиться, сделать паузу и подвести итог. В этом проекте мне захотелось собрать людей, которые были рядом со мной с самого начала работы в Burberry и поддерживали меня", – поделился впечатлениями от работы Риккардо Тиши.

 
 
 
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Французская модель Карла Бруни на страницах соцсетей поделилась кадрами со съемок и выразила свою благодарность бренду Burberry и всем, кто был причастен к этому мини-видео.

 
 
 
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"Любовь в воздухе. Не уверена, меня больше вдохновила встреча с Сантой или Рубеном Лофтус-Чиком", – прокомментировала звезда.

На своей официальной странице в инстаграме креативный директор Burberry Риккардо Тиши также отметил, что кампейн посвящен любви к близким людям.

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"Любовь это ... моя семья, мои друзья, те, кто любят меня таким, какой я есть, и те, кто борются за то, во что верит. Наша новая кампания Burberry Festive оживила эту любовь. Спасибо Мерту и Маркусу, а также всем участникам съемочного процесса за то, что мы воплотили мечту в жизнь", – написал он в заметке.

Идею объединения Тиши решил продемонстрировать с помощью множества групповых кадров. На некоторых из них изображены более 10 человек.

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Все по теме:

Instagram, Личная Жизнь, Актриса, Дочь, Burberry, Рождество, Карла Бруни, Рождественнская кампания, Что такое любовь?.
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