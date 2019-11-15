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На голое тело: Эмили Ратаковски провокационно продемонстрировала свой бренд

На голое тело: Эмили Ратаковски провокационно продемонстрировала свой бренд
09:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитая модель Эмили Ратаковски представила выход коллекции костюмов собственного бренда одежды Inamorata.

Знаменитость обычно сама снимается для рекламных кампейнов и рекламирует наряды в социальных сетях.

Новые снимки, на которых Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, она опубликовала на своей странице в инстаграме. Костюм, который состоит из over-size жакета стоимостью в 135 долларов и мини-юбки (75 долларов), представлен в четырех цветах: черный, голубой, бордовый и оттенок camel.

Провокационности образу добавляет тот факт, что Эмили решила надеть комплект на голое тело. Так, на каждом фото модель засветила обнаженную пышную грудь.

 
 
 
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Ready for business. Inamorata suits! Available for presale now. Camel is sold out in some sizes so get yours now. Link in bio. @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
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INAMORATA SUITS are here! Y’all got so excited about these we decided to do a presale so head to the link in bio and shop away @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
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Inamorata SUITING! Our classic black is still available in some sizes! Yesterday’s presale blew my mind. Sign up for updates if we are sold out in your size. 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эксклюзивный снимок: как Эмили Ратаковски выглядела в детстве (Фото)

Некоторые из "аутфитов" звезда дополнила элегантными босоножками, в то время как с другими образами – соединила массивные кроссовки.

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Модель, Бренд, Снимки, Знаменитость, Емили Ратаковски, Inamorata.
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