На голое тело: Эмили Ратаковски провокационно продемонстрировала свой бренд

Новости шоу бизнеса:Знаменитая модель Эмили Ратаковски представила выход коллекции костюмов собственного бренда одежды Inamorata.

Знаменитость обычно сама снимается для рекламных кампейнов и рекламирует наряды в социальных сетях.

Новые снимки, на которых Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, она опубликовала на своей странице в инстаграме. Костюм, который состоит из over-size жакета стоимостью в 135 долларов и мини-юбки (75 долларов), представлен в четырех цветах: черный, голубой, бордовый и оттенок camel.

Провокационности образу добавляет тот факт, что Эмили решила надеть комплект на голое тело. Так, на каждом фото модель засветила обнаженную пышную грудь.

Некоторые из "аутфитов" звезда дополнила элегантными босоножками, в то время как с другими образами – соединила массивные кроссовки.