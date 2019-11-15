На голое тело: Эмили Ратаковски провокационно продемонстрировала свой бренд

Знаменитость обычно сама снимается для рекламных кампейнов и рекламирует наряды в социальных сетях.
Новые снимки, на которых Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, она опубликовала на своей странице в инстаграме. Костюм, который состоит из over-size жакета стоимостью в 135 долларов и мини-юбки (75 долларов), представлен в четырех цветах: черный, голубой, бордовый и оттенок camel.
Провокационности образу добавляет тот факт, что Эмили решила надеть комплект на голое тело. Так, на каждом фото модель засветила обнаженную пышную грудь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ready for business. Inamorata suits! Available for presale now. Camel is sold out in some sizes so get yours now. Link in bio. @inamoratawoman
Посмотреть эту публикацию в Instagram
INAMORATA SUITS are here! Y’all got so excited about these we decided to do a presale so head to the link in bio and shop away @inamoratawoman
Некоторые из "аутфитов" звезда дополнила элегантными босоножками, в то время как с другими образами – соединила массивные кроссовки.