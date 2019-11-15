Девочка, а напоминает мальчика: Дженьюари Джонс поделилась детскими фото

Дженьюари Джонс поделилась серией архивных фотографий в Instagram и прокомментировала, как менялась ее прическа. На первой фотографии маленькая Джонс запечатлена в красной рубашке и с короткой стрижкой, похожей на мальчиковую.
"Вот что происходит, когда идешь в бассейн и понимаешь, что не взял с собой гель для укладки. И это засняли", — подписала кадр актриса.
Затем Дженьюари поделилась второй фотографией — времен начальной школы, когда она тоже носила так называемые "мягкие колючки".
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"Уложила волосы гелем, но к моменту съемки он выветрился, и волосы выглядят не очень. Но я компенсирую это широкой улыбкой", — продолжила звезда.
Позже Джонс выложила третье фото, на котором у нее более длинная стрижка. Актриса отметила, что локоны сзади — результат неудачной завивки. На еще одной фотографии повзрослевшая Дженьюари позирует с очередной вариацией полюбившейся стрижки:
Эту я придумала, а потом с меня все скопировали.
В комментариях пользователи умилились детским снимкам актрисы. "Как классно, что ты поделилась такими редкими фотографиями!", "Интересно было посмотреть", "Как мило, Джен!" — высказались подписчики Джонс.