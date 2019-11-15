Девочка, а напоминает мальчика: Дженьюари Джонс поделилась детскими фото

Новости шоу бизнеса:Актриса посмеялась над своими детскими прическами.

Дженьюари Джонс поделилась серией архивных фотографий в Instagram и прокомментировала, как менялась ее прическа. На первой фотографии маленькая Джонс запечатлена в красной рубашке и с короткой стрижкой, похожей на мальчиковую.

"Вот что происходит, когда идешь в бассейн и понимаешь, что не взял с собой гель для укладки. И это засняли", — подписала кадр актриса.

Затем Дженьюари поделилась второй фотографией — времен начальной школы, когда она тоже носила так называемые "мягкие колючки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от January Jones (@januaryjones) 13 Ноя 2019 в 10:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от January Jones (@januaryjones) 13 Ноя 2019 в 10:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от January Jones (@januaryjones) 13 Ноя 2019 в 10:20 PST

"Уложила волосы гелем, но к моменту съемки он выветрился, и волосы выглядят не очень. Но я компенсирую это широкой улыбкой", — продолжила звезда.

Позже Джонс выложила третье фото, на котором у нее более длинная стрижка. Актриса отметила, что локоны сзади — результат неудачной завивки. На еще одной фотографии повзрослевшая Дженьюари позирует с очередной вариацией полюбившейся стрижки:

Эту я придумала, а потом с меня все скопировали.

В комментариях пользователи умилились детским снимкам актрисы. "Как классно, что ты поделилась такими редкими фотографиями!", "Интересно было посмотреть", "Как мило, Джен!" — высказались подписчики Джонс.