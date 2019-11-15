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Пятница, 15.11.2019
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Девочка, а напоминает мальчика: Дженьюари Джонс поделилась детскими фото

Девочка, а напоминает мальчика: Дженьюари Джонс поделилась детскими фото
15:59 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса посмеялась над своими детскими прическами.

Дженьюари Джонс поделилась серией архивных фотографий в Instagram и прокомментировала, как менялась ее прическа. На первой фотографии маленькая Джонс запечатлена в красной рубашке и с короткой стрижкой, похожей на мальчиковую.

"Вот что происходит, когда идешь в бассейн и понимаешь, что не взял с собой гель для укладки. И это засняли", — подписала кадр актриса.

Затем Дженьюари поделилась второй фотографией — времен начальной школы, когда она тоже носила так называемые "мягкие колючки".

 
 
 
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Публикация от January Jones (@januaryjones)

 
 
 
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Публикация от January Jones (@januaryjones)

 
 
 
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Публикация от January Jones (@januaryjones)

"Уложила волосы гелем, но к моменту съемки он выветрился, и волосы выглядят не очень. Но я компенсирую это широкой улыбкой", — продолжила звезда. 

Позже Джонс выложила третье фото, на котором у нее более длинная стрижка. Актриса отметила, что локоны сзади — результат неудачной завивки. На еще одной фотографии повзрослевшая Дженьюари позирует с очередной вариацией полюбившейся стрижки:

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Эту я придумала, а потом с меня все скопировали.

В комментариях пользователи умилились детским снимкам актрисы. "Как классно, что ты поделилась такими редкими фотографиями!", "Интересно было посмотреть", "Как мило, Джен!" — высказались подписчики Джонс.

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Все по теме:

Фото, Старые фото, Безумцы, Детские фото, Архивные фото, Дженьюари Джонс, Из мальчика в женщину.
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