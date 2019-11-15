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Рок-группа Nirvana подала в суд на Марка Джейкобса из-за кражи их логотипа

Рок-группа Nirvana подала в суд на Марка Джейкобса из-за кражи их логотипа
19:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Суд отклонил ходатайство Дома моды Марка Джейкобса о прекращении судебного разбирательства.

Модельер Марк Джейкобс (Marc Jacobs) не сможет избежать судебного процесса с рок-группой Nirvana из-за кражи ним культового логотипа со смайликом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, суд отклонил ходатайство Дома моды Марка Джейкобса о прекращении судебного разбирательства с музыкантами.

Судья Джон Кронштадт заявил, что у Джейкобса нет достаточных оснований для отклонения иска и что первоначальной жалобы Nirvana было достаточно для продвижения дела. В своем заключении он написал, что единственное заметное различие между футболками заключается в использовании инициалов бренда M и J вместо X.

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Напомним, год назад, после выхода коллекции Mark Jacobs Bootleg Redux Grunge с рисунком, поразительно напоминающим знаменитый "смайлик", представители Nirvana обвинили модельера в нарушении авторских прав и недобросовестной конкуренции. Они также утверждают, что Джейкобс намеренно ввел покупателей в заблуждение, таким образом намекая на то, что Nirvana поддерживают новую коллекцию.

В первоначальной попытке отклонить иск Марк Джейкобс признал, что дизайн был вдохновлен винтажными футболками Nirvana 1990-х годов, но так как символ на футболке был переосмыслен, он полагал, что принт может считаться оригинальным.

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Суд, Nirvana, Знаменитости, Дизайнер, Рок-группа, Судебный процесс, Марк Джейкобс, Рок-группа Nirvana.
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