Рок-группа Nirvana подала в суд на Марка Джейкобса из-за кражи их логотипа

Модельер Марк Джейкобс (Marc Jacobs) не сможет избежать судебного процесса с рок-группой Nirvana из-за кражи ним культового логотипа со смайликом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, суд отклонил ходатайство Дома моды Марка Джейкобса о прекращении судебного разбирательства с музыкантами.

Судья Джон Кронштадт заявил, что у Джейкобса нет достаточных оснований для отклонения иска и что первоначальной жалобы Nirvana было достаточно для продвижения дела. В своем заключении он написал, что единственное заметное различие между футболками заключается в использовании инициалов бренда M и J вместо X.

Spot the difference!?!

On the left: Nirvana T-Shirt (£20).

On the right: Mark Jacobs T-Shirt (£110).@Mr_Jimbob x#XSEveningShow pic.twitter.com/ta7Zh02dgi

— (@XSManchester) 14 марта 2019 г.