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"Я в гневе": скандальный концерт Ирины Билык в Харькове не обошелся без полиции

"Я в гневе": скандальный концерт Ирины Билык в Харькове не обошелся без полиции
20:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Ирина Билык попала в скандальную ситуацию.

После ее выступления в Харькове, который состоялся 12 ноября, меломаны обратились с жалобой в милицию. Как оказалось, сотни украинцев ожидали приезда Ирины Билык в Харьков. По словам потерпевших, концерт был анонсирован как грандиозное сольное выступление артистки, поэтому они с удовольствием приобрели билеты, стоимость которых достигала тысячи гривен. Однако, людям пришлось слушать композиции в исполнении детей и всего три песни поп-дивы. Сразу после концерта поклонники Ирины Билык обратились в милицию с просьбой помочь вернуть их средства.

На скандальные жалобы отреагировала сама артистка. На инстаграм-странице она разместила сообщение, в котором объяснила ситуацию. По словам Ирины Билык, она не участвовала в этой мошеннической схеме и выполнила договоренность с организаторами выступления.

"Пишу эти строки, потому что мне обидно за вас! Жаль, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и жадно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Мое выступление в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить", – отметила Ирина Билык.

 
 
 
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Публикация от (@bilyk_iryna)

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Артистка не скрывала своего возмущения из-за скандальной ситуации и призналась, что едва держится, чтобы не обнародовать имена тех, кто обманул ее поклонников. Ирина Билык обратилась к поклонникам с пониманием отнестись к инциденту и анонсировала турне, где будет выступать с сольными концертами.

"Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена ... Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких жадных к наживе людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной! " – добавила Ирина Билык.

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