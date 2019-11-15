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Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019

Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Представители конкурса красоты Мисс Украина Вселенная ошеломили публичным заявлением.

Конкурсантка Анастасия Суббота может не поехать представлять государство на финальном этапе шоу, так как не получила американскую визу.

В посольство США уже обратилась директор Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова. По ее словам, Анастасия Суббота должна представлять государство на международном шоу 8 декабря. По условиям организаторов, претендентка на главную корону должна приехать в Атланту за две недели до съемок. На днях девушка получила отказ в американской визе, что может стать причиной для отмены заявки Украины на участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

Как утверждает Анна Филимонова, красавица выполнила все условия и своевременно подала документы на рассмотрение посольства. Во время беседы с представителями дипмиссии Анастасия Суббота объяснила цель поездки в США и не скрывала, что будет участвовать в международном конкурсе красоты. К своему обращения девушка добавила приглашение на Мисс Вселенная-2019, справку от банка с выпиской о движении денежных средств на ее счету и все другие необходимые документы. Однако ни публичная информация о победе Анастасии на первом этапе конкурса, ни официальные документы, подтверждающие это, не повлияли на решение работника консульства.

 
 
 
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Публикация от Anastasiia Subbota (@awwsaturday)

"Анастасия, которая свободно владеет английским языком, подробно ответила на его (работника посольства) вопросы и передала официальные документы. Просмотрев бумаги, он сказал, что такие документы подавали уже не впервые. Она попросила его пересмотреть официальную информацию в Интернете и на официальных сайтах. Посмотрев в компьютер, он без комментариев выдал отказ", – рассказала Анна Филимонова.

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Директор Мисс Украина Вселенная убеждена, что это недоразумение вызвано занятостью работника консульства США, который не уделил дополнительного времени для ознакомления с документами. Поэтому Анна Филимонова обратилась непосредственно к главе дипмиссии. Сейчас же неизвестно, сможет ли Анастасия Суббота представлять Украину на международном конкурсе красоты. 

Что такое Мисс Вселенная?

Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток из пяти континентов. Сразу после присуждения титула Мисс Вселенная его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.

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Красота, Вселенная, Конкурс красоты, Анастасия Суббота, Победительница конкурса красоты, Мисс Украина Вселенная 2019.
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