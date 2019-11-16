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Суббота, 16.11.2019
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"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)
"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)

"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)

"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)
08:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 15 ноября, на канале СТБ прошел 12 выпуск главного кулинарного шоу страны "МастерШеф" 9 сезон.

В 12 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи подготовили для участников новые конкурсы и испытания, которые проверят их на внимательность, человечность и выносливость.

В программе Мастер Шеф 9 сезон 12 выпуск от 15.11.2019 аматоров ждет очень ответственное задание – приготовить ресторанный обед для профессионалов!

Любимцы публики – Павел Ключник, Катерина Пескова, Алик Мкртчян и другие – попробуют и оценят, насколько выросло кулинарное мастерство участников Мастер Шеф 2019.

Во втором конкурсе команды будут готовить по три блюда, которые должны сполна раскрыть вкусовые качества "звездного ингредиента".

 
 
 
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Чи стане вибір зіркового інгредієнту фатальним для команди червоних? 1 - так 2 - ні Пиши цифру у коментарі #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Битва черных фартуков

Правила битвы просты: нужно выбрать поверхность на кухне проекта, где каждого из них ждет своя коробка-загадка с загаданным продуктом.

Андрей создал шедевр из огурца, а Юля шоколадный бисквит со свеклой. "Аннушка" объединила болгарский перец с малиной и удивила Владимира Ярославского необычным вкусом. Руслан Шилин приготовил кабачковый бисквит и зафломбировал свои овощи. Эта идея понравилась Эктору.

 
 
 
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❗Спойлер ❗ Пиши свою думку про випуск та дізнайся, хто покинув проєкт! #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

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К сожалению, в шаге от десятки проекта "Мастер Шеф" кулинарное шоу покинула Анастасия Погосова.

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