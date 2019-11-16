"Мастер Шеф" 9 сезон: чем удивил 12 выпуск кулинарного шоу (Фото)

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 15 ноября, на канале СТБ прошел 12 выпуск главного кулинарного шоу страны "МастерШеф" 9 сезон.

В 12 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи подготовили для участников новые конкурсы и испытания, которые проверят их на внимательность, человечность и выносливость.

В программе Мастер Шеф 9 сезон 12 выпуск от 15.11.2019 аматоров ждет очень ответственное задание – приготовить ресторанный обед для профессионалов!

Любимцы публики – Павел Ключник, Катерина Пескова, Алик Мкртчян и другие – попробуют и оценят, насколько выросло кулинарное мастерство участников Мастер Шеф 2019.

Во втором конкурсе команды будут готовить по три блюда, которые должны сполна раскрыть вкусовые качества "звездного ингредиента".

Битва черных фартуков

Правила битвы просты: нужно выбрать поверхность на кухне проекта, где каждого из них ждет своя коробка-загадка с загаданным продуктом.

Андрей создал шедевр из огурца, а Юля шоколадный бисквит со свеклой. "Аннушка" объединила болгарский перец с малиной и удивила Владимира Ярославского необычным вкусом. Руслан Шилин приготовил кабачковый бисквит и зафломбировал свои овощи. Эта идея понравилась Эктору.

К сожалению, в шаге от десятки проекта "Мастер Шеф" кулинарное шоу покинула Анастасия Погосова.