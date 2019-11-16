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"Не люблю их": Робби Уильямс больше 10 лет не пользуется телефоном

"Не люблю их": Робби Уильямс больше 10 лет не пользуется телефоном
12:23 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Популярный британский исполнитель объяснил причину такого решения.

В 21 веке сложно представить жизнь без мобильного телефона - с его помощью мы не только остаемся на связи с родными и близкими, но и работаем, узнаем новости, покупаем вещи, запечатляем самые важные моменты жизни на фото и видео. Но некоторые люди сознательно отказываются от использования этого гаджета. К примеру, британский певец Робби Уильямс уже 13 лет не пользуется мобильным!

Как передает The Guardian, у артиста нет мобильного телефона с 2006 года.

"Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их", - добавил Робби Уильямс.

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К слову, Робби Уильямс - не единственный артист, который отказался от мобильного. Британский певец Элтон Джон и режиссёр Вернер Херцог также не пользуются этими гаджетами.

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Робби Уильямс, Телефон, Британский певец.
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