"Это не то, что я хотела": Скарлетт Йоханссон рассказала, что страдала из-за своей сексуальности

Новости шоу бизнеса:Голливулская актриса призналась, что режиссеры видели в ней только образ сексуальной красотки.

В разговоре с The Hollywood Reporter Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, когда режиссеры видели ее только в одном свете.

"В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но оно очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений", - приводит слова звезды People.

По ее мнению, такой сексуализированный образ - дело рук "кучки парней в киноиндустрии". Каждый любитель кино легко вспомнит чувственные образы Скарлетт в соблазнительных нарядах и кокетливые фотосессии.

Сейчас Йоханссон является самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде, по данным Forbes. Но раньше спектр предлагаемых ролей для нее был весьма ограничен, из-за этого Скарлетт не получала желаемые роли и даже хотела уйти из кино.

"Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти некуда", - рассказала Скарлетт.