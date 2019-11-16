Фото Владимира Дантеса появилось на... надгробии: реакция артиста

Новости шоу бизнеса:Украинский певец ощутил обратную сторону своей популярности.

Фотографию украинского певца и ведущего Владимира Дантеса поместили на надгробие в качестве рекламы памятников.

Об этом артист сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Facebook. К ситуации Дантес отнёсся с иронией:

"Считаю, что это пик популярности! Значит, в селе Годылив (это выезд из Черновцов в сторону кладбища) есть очень предприимчивый мой фанат. Он поддерживает меня, как может. Фотку и свежее можно было бы взять)", - написал певец.

Жена Владимира Дантеса, вокалистка популярной группы Время и Стекло Надя Дорофеева также прокомментировала курьез: "Я в восторге!"

"А ты мне никогда таких подарков не делала", - также в шутку ответил ей супруг.