Джамала опубликовала милые семейные фото

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница поделилась с поклонниками трогательной фотосессией со своим мужем и маленьким сыном.

Победительница "Евровидения 2016" довольно часто публикует семейные фото с сыном и мужем. На этот раз пара провела профессиональную фотосъемку. Осенние фотографии очаровывают нежностью и чувствами.

В своем инстаграме Джамала поделилась кадрами с осенней семейной фотосессии. На фото она предстает в объятиях мужа Бейрика Сулейманова и вместе с сыном Эмиром Рахманом. Автором фотографий стал фотограф Сейран Баккал.

Для съемки звезда выбрала нежное платье с цветочным принтом, черный жакет и высокие кожаные сапоги. Этот образ в совершенстве воплощает женственность Джамалы. А сами кадры точно передают гармонию, которая царит в семье народной артистки Украины.

"Сейчас просто хочется остановиться и оставить это здесь", - лаконично прокомментировала певица в своей заметке.

Напомним, Джамала стала мамой первенца в марте прошлого года. Мальчика назвали Эмир Рахман.