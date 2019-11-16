Джамала опубликовала милые семейные фото

Победительница "Евровидения 2016" довольно часто публикует семейные фото с сыном и мужем. На этот раз пара провела профессиональную фотосъемку. Осенние фотографии очаровывают нежностью и чувствами.
В своем инстаграме Джамала поделилась кадрами с осенней семейной фотосессии. На фото она предстает в объятиях мужа Бейрика Сулейманова и вместе с сыном Эмиром Рахманом. Автором фотографий стал фотограф Сейран Баккал.
Для съемки звезда выбрала нежное платье с цветочным принтом, черный жакет и высокие кожаные сапоги. Этот образ в совершенстве воплощает женственность Джамалы. А сами кадры точно передают гармонию, которая царит в семье народной артистки Украины.
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Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вже завтра відновлюємо тур «10» А зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photo: @bakkal_photo , @bakhtaliev_photo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #familytime #эмиррахман #человекпружина #maşallah
"Сейчас просто хочется остановиться и оставить это здесь", - лаконично прокомментировала певица в своей заметке.
Напомним, Джамала стала мамой первенца в марте прошлого года. Мальчика назвали Эмир Рахман.