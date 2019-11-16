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Ольга Сумская опубликовала фото с первых дней работы на телевидении (Фото)

Ольга Сумская опубликовала фото с первых дней работы на телевидении (Фото)
20:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса Ольга Сумская любит поражать своих поклонников не только стильными выходами, но и архивными кадрами, которые до сих пор не появлялись в сети.

16 ноября она опубликовала очередные кадры со старта своей телекарьеры.

Снимки символически появились в День работников радио, телевидения и связи. Ольга Сумская поздравила всех коллег с праздником и вспомнила, как начинала работу на одном из украинских телеканалов. Как известно, более 20 лет назад она вела программу "Империя кино" и делала интересные новости перед показом фильмов. Кроме этого, Ольга Сумская призналась, насколько тогдашнее телевидение отличается от современного.

"С днем работников телевидения, радио и связи! 1997 год, мое начало на ТВ, программа "Империя кино" ... Приятно вспомнить тот период жизни. Телевидение было совсем другим, более интеллигентным, поучительным", – поделилась Ольга Сумская.

 
 
 
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К сообщению знаменитая украинская актриса добавила архивные фото, сделанные во время съемок "Империи кино". На фотографиях Ольга Сумская появилась с волнистыми волосами и в элегантных нарядах.

 
 
 
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Ольга Сумская – не единственная звезда, которая поздравила украинцев с Днем радио, телевидения и связи. Ведущая и победительница конкурса красоты Александра Кучеренко также опубликовала праздничное сообщение.

"День работников радио и телевидения. С чем и поздравляю всех коллег, а главное – зрителей! Ведь именно для вас мы делаем эту непростую, стрессовую, энергозатратную, но очень интересную работу, которую любим всем сердцем!" – написала она, добавив эффектное фото.

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