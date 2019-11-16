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Прошло 18 лет с премьеры "Гарри Поттера": как сложилась судьба наших любимых актеров (Фото)

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Прошло 18 лет с премьеры "Гарри Поттера": как сложилась судьба наших любимых актеров (Фото)
20:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Премьера первой части "Гарри Поттер и философский камень" состоялась на Международном Лондонском кинофестивале 16 ноября 2001 года.

  • 1

    Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

    После окончания поттерианы, Дэниел прекрасно показал себя среди гильдии британских актеров. Среди его работ немало культовых фильмов и не менее интересных сериалов: роль Игоря в фильме ужасов про всем известному "Франкенштейну", вора-миллиардера во второй части "Иллюзии обмана", главная роль в сериале "Записки юного врача" и много других, интересных историй. Также Дэниел активно выступает на сцене театра (роль – Розенкранц в постановке "Розенкранц и Гильденстерн мертвы").

  • 2

    Эмма Уотсон (Гермиона)

    Молодую красавицу не встретишь в картинах для массового зрителя. Ее герои – сложные, эмоциональные личности. Сама Эмма эмоционально говорит о них в интервью, где она также активно поднимает тему защиты прав женщин. В общем, не подвела Гермиону. Актриса появилась в таких картинах, как "Хорошо быть тихоней", где сыграла главную героиню, в фильмах "Элитное общество", "Колония Дигнидад" и в "Сфере", а также очень запомнился ее образ принцессы Белль в "Красавице и Чудовище". 

  • 3

    Рупер Гринт (Рон Уизли) 

    Главной задачей для Руперта было избавится от марки "рыжего из поттерианы", с чем молодой актер прекрасно справился. Среди его ролей – гитарист группы "The Dead Boys", подросток-беглец из "Уроки вождения", ученик профессионального киллера в "Дикой штучке". А чего только стоят его комедийные роли в "Лунной афере" и сериалах "По болезни" и "Snatch". 

  • 4

    Том Фелтон (Драко Мелфой)

    Сегодня малого злодея приглашают на главные роли в интересные проекты, а он все равно остается простым парнем, который любит рыбалку и сельскую тишину. Актера можно увидеть в блокбастере "Планета обезьян" и в фильмах ужасов "Пропавший" и "13 часов". В последнем Фелтону доверили главную роль. Впрочем, большую часть времени Том посвящает музыке: выпускает альбомы и ездит по миру с небольшими концертами.

  • 5

    Мэттью Льюис (Невил Лонгботом) 

    Здесь сразу хочется говорить о чудо-перевоплощении. Из полнощекого простака он превращается в красивого мужчину, постоянно светящегося с голым торсом на страницах глянцевых журналов. Однако, актерское мастерство Мэттью, до конца еще не оценили. Ему выпадает сыграть лишь второстепенные роли репортера в "Магазине сладостей", героя пятисезонного телесериала "Синдикат" и пустоголового парня Эмилии Кларк в картине "До встречи с тобой". Успешнее актер показывает себя на сцене театра, но мечты о "бондиане" не покидают молодого парня.

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Роулинг, Гарри Поттер, Книга, Хогвартс, Поттероман.
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