Прошло 18 лет с премьеры "Гарри Поттера": как сложилась судьба наших любимых актеров (Фото)

1 Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) После окончания поттерианы, Дэниел прекрасно показал себя среди гильдии британских актеров. Среди его работ немало культовых фильмов и не менее интересных сериалов: роль Игоря в фильме ужасов про всем известному "Франкенштейну", вора-миллиардера во второй части "Иллюзии обмана", главная роль в сериале "Записки юного врача" и много других, интересных историй. Также Дэниел активно выступает на сцене театра (роль – Розенкранц в постановке "Розенкранц и Гильденстерн мертвы").

2 Эмма Уотсон (Гермиона) Молодую красавицу не встретишь в картинах для массового зрителя. Ее герои – сложные, эмоциональные личности. Сама Эмма эмоционально говорит о них в интервью, где она также активно поднимает тему защиты прав женщин. В общем, не подвела Гермиону. Актриса появилась в таких картинах, как "Хорошо быть тихоней", где сыграла главную героиню, в фильмах "Элитное общество", "Колония Дигнидад" и в "Сфере", а также очень запомнился ее образ принцессы Белль в "Красавице и Чудовище".

3 Рупер Гринт (Рон Уизли) Главной задачей для Руперта было избавится от марки "рыжего из поттерианы", с чем молодой актер прекрасно справился. Среди его ролей – гитарист группы "The Dead Boys", подросток-беглец из "Уроки вождения", ученик профессионального киллера в "Дикой штучке". А чего только стоят его комедийные роли в "Лунной афере" и сериалах "По болезни" и "Snatch".

4 Том Фелтон (Драко Мелфой) Сегодня малого злодея приглашают на главные роли в интересные проекты, а он все равно остается простым парнем, который любит рыбалку и сельскую тишину. Актера можно увидеть в блокбастере "Планета обезьян" и в фильмах ужасов "Пропавший" и "13 часов". В последнем Фелтону доверили главную роль. Впрочем, большую часть времени Том посвящает музыке: выпускает альбомы и ездит по миру с небольшими концертами.