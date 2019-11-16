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Суббота, 16.11.2019
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Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию

Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
21:53 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Telegraf Collage

Новости шоу бизнеса:Объятия и моральная поддержка - минимум из того, что 72-летняя Клинтон готова предложить своей 38-летней подруге.

Хиллари Клинтон тайно посетила Меган Маркл в ее лондонской резиденции - коттедже Фрогмор. Издание The Daily Mail пишет, что женщины провели вместе день, обнимались и даже обсуждали письмо, которое 11-летняя Меган написала Клинтон, требуя запретить сексистскую рекламу средства для мытья посуды.

"Обе женщины восхищаются друг другом, и это была очень милая, теплая встреча, - рассказал изданию источник. - Они взаимные фанатки!"

Позже к дамам присоединился принц Гарри и семимесячный Арчи. 72-летняя Клинтон с удовольствием играла с малышом и рассказывала о своем внуке Джаспере, который родился в июле 2019 года.

Новости о встрече Меган и Хиллари появились всего через несколько дней после того, как на BBC Radio 5 Live Клинтон рассказала о ее отношении к нападкам британских таблоидов на герцогиню Сассекскую. 

"Боже мой, я хочу обнять ее! - сказала бывшая первая леди и кандидат в президенты США. - Я мать, потому я просто хочу обнять ее, сказать, чтобы она держалась, не позволяла этим плохим людям ее расстраивать. Продолжала делать то, что она считает правильным".

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Клинтон добавила, что Меган следует оставить в покое, потому что все, что она сделала, - влюбилась и создала семью.

"Вы знаете, это не легко. И есть некоторые методы, которые можно выучить со временем: немного юмора, некоторые уловки, все эти вещи, к которым, я уверена, она придет. Но то, что она переживает, - это тяжело. И я думаю, что она заслуживает намного лучшего, - сказала политик, чья личная жизнь годами подвергалась публичной критике. - Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, что каждый твой шаг тщательно анализируется. Я действительно желаю ей и ее мужу всего самого наилучшего, потому что они изо всех сил пытаются жить осмысленной и полноценной жизнью".

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Праздник, Хиллари Клинтон, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Рождество, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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