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Суббота, 16.11.2019
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Кейт Миддлтон посетила детский хоспис графства Фрамингем (Фото)

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Кейт Миддлтон посетила детский хоспис графства Фрамингем (Фото)
09:45 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская посетила детское медучреждения для тяжелобольных The Nook.

Ее Королевское Высочество снова надела один из своих любимых ярких костюмов – фиолетовый от Oscar de la Renta.

В этом же наряде в январе этого года герцогиня Кембриджская приезжала в Королевский театр. Тогда свой образ супруга принца Уильяма дополнила лаковыми туфлями-лодочками на каблуках от Rupert Sanderson и небольшой сумкой от Aspinal of London.

Сегодня в руках герцогини мы видим маленький черный клатч, она вновь надела плотные черные колготы, а туфли-лодочки выбрала в замше. Яркий образ королевской особы дополняет симпатичный дневной макияж и взъерошенная укладка. У герцогини, судя по снимкам, прекрасное настроение.

В хоспис Кэтрин приехала, чтобы встретиться с детьми и семьями, а также совершить экскурсию по хоспису и открыть мемориальную доску, на которой официально объявлено об открытии этого здания.

Хоспис The Nook расположен недалеко от Нориджа и был открыт спустя восемь лет после того, как герцогиня Кэтрин стала патроном организации EACH, которая занималась сбором средств на строительство нового центра.

Советы стилиста Кейт Миддлтон: то, что должно быть в гардеробе каждой (Фото)

Кстати, фиолетовый цвет в одежде очень любит и королева Великобритании Елизавета II.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские, The Nook, Детский хоспис.
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