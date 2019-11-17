"Х-фактор" 10 сезон 10 выпуск: с какими участниками пришлось попрощаться звездному жюри (Видео)

Новости шоу бизнеса:Вчера, 16 ноября, состоялся десятый выпуск талант-шоу "Х-фактор".

В эту субботу на телеканале СТБ прошел ожидаемый 10 выпуск популярного певческого шоу "Х-фактор". В 10 выпуске грандиозного шоу завершился второй день тренировочного лагеря, где судьи отобрали лучших из лучших.

Некоторые участники, по мнению судей, не имели нужных вокальных данных для участия в "Х-факторе", поэтому с ними прощались, другие наоборот покорили судей. Участники получили сложное задание - подготовиться к выступлению за одну ночь и уже на сцене исполнить свою песню под сопровождение пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

Первой на сцену "Х-фактора" вышла участница Полина Кьюзи. спела под акомпонемент рояля песню популярной группы Imagine Dragons - "Beliver". Члены жюри решили подумать некоторое время.

Следующей выступила харизматичная группа "Степ". Они исполнили песню исполнителя Остапа Бендеры "Белеет мой парус". Члены жюри поблагодарили их и попросили подождать до вечера.

После этого выступил эксцентричный парень Антон Вельбой. Участнику на отборе попалась песня Би-2 - "Мой рок-н-ролл". Парня отправили ждать решения звездного жюри.

Далее на сцену вышел Георгий Колдун. Он получил песню "Крылатые качели".

Следующим выступил неординарный участник Роман Зануда. Парень оригинально исполнил песню группы "Скрябин" - "Старі фотографії", но к сожалению парня отправили домой, так как он постоянно забывал слова песни.

После этого вышла на сцену Ася Ярмолюк. Девушка спела песню Софии Ротару - "Жди".

Далее спела мужественная девушка, защитница Украины Юлия Бордунова. Она получила песню The Hardkiss - "Журавли".

После этого вышли на сцену мужчины из хора "Каменярі", которые исполнили песню Ивана Поповича - "Больше между нами разлук не будет".

Следующей члены жюри слушали Марину Одольскую. Женщина очень волшебно спела песню Виктора Павлика "Ты нравишься мне".

Далее выступили экстравагантные ребята из группы "Romax", которые спели песню популярного певца Олега Винника - "Нино". Парни прошли дальше.

После этого вышла на сцену Виктория Кондуракий. Девушке выпала песня звездной судьи Насти Каменских - "Обещаю". Девушка поехала домой.

Участница Ирина Кульшенко оригинально спела песню Леонида Агутина - "На сиреневой луне". Судьям она понравилась, но решение она узнает позже.

Следующей вышла на сцену невероятная Элина Иващенко. Девушка получила песню певицы Mariah Carey - "Without You". Судьям понравилось выступление девушки и она прошла к следующему этапу.

После этого выступила няня детей Оли Поляковой - Людмила Базелюк. Участница искренне спела известную всем песню "Ой, смереко". Ей сказали ждать приговора до вечера.

Далее спел неординарный конкурсант Артем Завелин, который спел песню певца Monatika - "Сильно". Парня попросили подождать результатов.

Следующей выступила спокойная и необычная девушка Анастасия Маркив, которая выступила с песней "Цвіте терен".

После этого на сцену вышел Богдан Травинский. Парень исполнил песню известной группы The Beatles - "Let It Be". Судьи были в восторге.

Аэлита-Виктория Аверман эмоционально спела песню певицы Adele - "Someone Like You". Богдану Травинскому и Аэлите-Виктории Аверман судьи предложили объединиться, чтобы продолжить участие в проекте.

Все участники выступили. Члены жюри посовещались и выбрали 25 лучших певцов. Тогда они разделили всех конкурсантов в два автобуса и один из них отправили домой, а другой - на следующий этап.