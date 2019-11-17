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Звезда "Игры престолов" расстался со своим парнем

Звезда "Игры престолов" расстался со своим парнем
13:59 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Напомним, что Ричард Мэдден около года встречался с актером Брэндоном Флинном.

Актёр Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в сериале "Игра престолов", расстался со своим парнем - актёром Брэндоном Флинном, который снимался в сериале "13 причин почему".

Как передаёт Daily Mail, актёры встречались почти год, но однажды сильно поссорились и приняли решение разойтись.

Официально мужчины никак не комментировали свои отношения, но ранее их постоянно видели вместе. Говорят, что Ричард и Брэндон жили вместе в квартире в Лос-Анджелесе.

Говорят, что Брэндон после ссоры был настолько зол на бывшего парня, что даже попросил руководство модного дома Versace, лицом которого он является, не приглашать Ричарда на вечеринку по поводу презентации новой коллекции.

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"В настоящее время бренд работает именно с Флинном, поэтому они решили согласиться с его просьбой", - добавил инсайдер.

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Все по теме:

Расставание, Ричард Мэдден, Брэндон Флинн.
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