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Детский праздник без веселья: Ким Кардашян пожаловалась на сестру

Детский праздник без веселья: Ким Кардашян пожаловалась на сестру
22:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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На этот раз причиной спора между сестрами Ким и Кортни стало меню детской вечеринки. Праздник в стиле CandyLand не оценила Кортни, которая запрещает детям употреблять продукты с пищевыми красителями и избыточным содержанием сахара.

В анонсе на воскресный эпизод "Keeping up with the Kardashians" 39-летняя Ким Кардашян предложила своей старшей сестре Кортни организовать вечеринку в честь шестого дня рождения дочери Норт. Для тематики праздника звезда решила выбрать CandyLand, что предусматривает много сладостей на праздничном столе.

Но взгляды сестер на празднование были противоположными. Кортни настаивала на том, чтобы детям подавали лишь органические конфеты. Она объяснила это тем, что пищевой краситель в обычных сладостях очень вредит здоровью детей.

 
 
 
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"Абсолютно без сахара, без глютена, без вечеринок, без забав, потому что Кортни решила, что это вредно. На самом деле не о таком праздновании дня рождения мечтают дети", – пожаловалась на сестру Ким.

 
 
 
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Кортни заметила, что пищевые красители порождают многочисленные болезни. Именно поэтому она пропагандирует только "здоровые" бренды. Кортни неоднократно публично заявляла, что пользуется только натуральной косметикой без ароматизаторов и опасных консервантов. В прошлом году она присоединилась к обсуждению закона о правилах в индустрии красоты.

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"Это о детской вечеринке, это не о твоем бренде!" – яростно отреагировала Ким Кардашян.

Эту перепалку между сестрами удалось урегулировать только матери звездного семейства. Крис Дженнер остановила словесную перепалку своих дочерей и отметила, что праздник стоит перенести.

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