Курьезное исполнение на "Х-факторе": что вывело из себя Каменских (Видео)

Новости шоу бизнеса:Участница песенного телепроекта исполнила особенную песню члена звездного жюри Насти Каменских.

16 ноября на телеканале СТБ состоялся 10 выпуск шоу "Х-фактор-10", где конкурсанты прошли второе испытание тренировочного лагеря. Участница Виктория Кондуракий выбрала для выступления песню Насти Каменских - "Обіцяю".

"Эта песня посвящена Потапу, а у них недавно была свадьба. Я понимаю, что это очень ответственно, потому что эта песня как никогда для нее важна. Она чувствует ее больше остальных своих песен", - сказала девушка перед выходом на сцену.

Но сильное волнение сыграло с конкурсанткой злую шутку. Пропев несколько строк девушка забыла слова. "Я вообще не могу петь, - сказала Вика. - Просто я нереально волнуюсь. Я не спала всю ночь, я учила песню, но у меня вылетели все слова абсолютно".

"Котик, а кого это волнует?, - возмутилась Настя. - Это был твой единственный шанс, единственный! Мало того, ты еще взяла и разорвала мою песню и очень вульгарно ее спела".

"Мне кажется, что так не делается. У вас была целая ночь, чтобы подготовиться. И волнение свое нужно оставить где-то там. Мы тоже здесь сидим не просто так", - добавила Каменских.

В итоге судьи приняли решение сразу отправить девушку домой, не дожидаясь вечернего вердикта.