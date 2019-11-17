Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня
Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня
От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки
От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Ариана Гранде собирается отменить свой гастрольный тур: подробности (Фото)

Смотрите фото (3)
Ариана Гранде собирается отменить свой гастрольный тур: подробности (Фото)
19:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американская певица может отменить свой мировой тур из-за плохого самочувствия.

Во время шоу на сцене звезде даже сложно дышать. С этим состоянием Гранде борется уже три недели. Однако пока ни лечение, ни отдых не спасают ее.

26-летняя певица Ариана Гранде рассказала своим поклонникам о проблемах со здоровьем во время своего мирового тура. Она начала гастроли еще в марте 2019 года. Четвертый концертный тур исполнительницы посвященный выходу новых студийных альбомов "Sweetener" и "Thank U, next". Он должен был завершиться в декабре этого года.

В мае 2019 года поп-певица уже отменяла два выступления Sweetener World Tour из-за аллергии на помидоры. Тогда у нее произошел отек горла. Звезда извинилась перед поклонниками и пообещала, что вернется к ним осенью.

В субботу Гранде снова пришлось огорчить сторонников. В Инстаграм-сторис девушка опубликовала новость о том, что в последнее время жалуется на плохое самочувствие. Она намекнула, что такие внезапные изменения в ее организме могуть стать причиной переноса нескольких концертов. Ее последние шоу состоялись 15 и 16 октября на O2 Arena в Лондоне. С тех пор певица находилась в США.

Screenshot Инстаграм-сторис Арианы Гранде @arianagrande

"Привет, дорогие. Я все еще очень больна. Я болею с момента последнего шоу в Лондоне. Я не знаю, как это возможно, но горло и голова до сих пор сильно болят. Я звучу нормально, просто очень больно и трудно дышать во время шоу. Я посещаю своего врача и стараюсь сделать все, чтобы выздороветь к следующему шоу. Последнее, что я хотела бы сделать – это отменить выступление на этом финальном этапе. Я действительно ценю каждый момент", – призналась звезда.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@arianagrande)

Тина Кароль откровенно рассказала о своем самом большом страхе (Фото, Видео)

Она добавила, что действительно не знает, что происходит с ее организмом и она бы очень не хотела огорчать свою публику, так ждущую ее концерты. Ей сложно даже дышать, а значит в таком случае ни о каком выступление даже речь идти не может. Гранде предположила, что это может быть инфекционное заболевание, которое не проходит уже слишком долго.

У Арианы Гранде осталось 18 шоу в мировом туре Sweetener World Tour, который она планировала завершить накануне Рождества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Гастрольный тур, Знаменитости, Певица, Артистка, Ариана Гранде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
03 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
04 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Психическое здоровье: Скалецкая призвала &quot;сломать советскую структуру&quot;
Скалецкая призвала "сломать советскую структуру"
Ариана Гранде собирается отменить свой гастрольный тур: подробности (Фото)
Ариана Гранде собирается отменить свой гастрольный тур: подробности (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь