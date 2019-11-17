"Кто вообще писал этот текст?": Jerry Heil рассказала о курьезном случае в такси

Новости шоу бизнеса:Популярная певица Jerry Heil рассказала о ситуации, как ее не узнал таксист.

Мужчина выразил недовольство известным хитом звезды, поэтому Jerry Heil пришлось выслушать немало критики на счет своего творчества. После того таксист позвонил звезде с пояснениями.

Украинская певица поделилась курьезным случаем, который произошел с ней в период наибольшей волны популярности. Ее хит "Охрана, отмєна" звучал отовсюду. В то время как молодежь знала наизусть каждую строчку песни, не всем людям старшего поколения ее саундтрек был по душе. Остроумную историю Jerry Heil рассказала в эфире программы "Светская жизнь".

Jerry Heil вспомнила случай, как таксист гневно отзывался о ее песне "Охрана, отмєна". Он уверял девушку, что современный украинский шоу-бизнес пришел в упадок.

"Эта песня на каждом шагу. Кто писал этот текст?" – сетовал водитель исполнительнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@thejerryheil) 14 Ноя 2019 в 10:11 PST

Кроме того, он уверял звезду, что автором хита является точно не та девушка, которая выступает с этой песней. По его словам, он был охранником Джамалы и знает, как работают артисты.

"Ее закрыли, пришел композитор, песню написал, вот она ее и выполняет", – поделился жизненным опытом таксист.

Jerry Heil записала этот эмоциональный монолог на диктофон. Когда же водитель наконец понял, кто был его пассажиром, он позвонил звезде и восемь минут оправдывался. Уверял ее, что на самом деле сразу узнал певицу.

На "Вечере премьер" артистка появилась в сверхярком образе – объемном фатиновом платье желтого цвета. Она выступила в сопровождении киевского академического хора "Крещатик". Среди певцов были даже одногруппники звезды, поэтому она чувствовала себя немного неловко. В своем инстаграме она призналась, что когда-то мечтала петь в этом хоре. Но ей повезло больше – она дирижировала собственным произведением на сцене дворца "Украина".