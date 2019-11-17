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Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)

Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
20:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звездная пара участников шоу "Холостяк-9" рассказала, что в их отношениях тоже возникают споры.

Однако эти недоразумения влюбленные не афишируют и пытаются искать компромиссы самостоятельно. Для них идеальный способ выпустить пар – совместные тренировки по тайскому боксу.

Украинский телеведущий Никита Добрининн и 21-летняя Дарья Квитковая в отношениях больше года. Звездная пара постоянно подогревает интерес аудитории романтическими фото из общих путешествий. Судя по всему, между влюбленными царит настоящая гармония и взаимопонимание. Однако на своей инстаграм-странице избранница холостяка рассказала, что они нашли способ бороться с конфликтами.

Даша Квитковая поделилась с подписчиками тем, как они с Никитой преодолевают споры. Как и все обычные пары, они ссорятся. Однако не держат обиду друг на друга долго. Справиться с чрезмерной эмоциональностью им помогает тайский бокс. Они посещают тренировки совместно.

 
 
 
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Публикация от (@kvittkova)

"Очень часто вижу вопрос: "Даша, а вы когда-то ссоритесь с Никитой?" Ну конечно. Мы же обычная пара, мы живые люди. У нас бывают разногласия, можем рычать друг на друга. Просто мы стараемся, чтобы это оставалось только между нами. Так случилось, что перед тренировкой мы с Никитой немного поссорились, но потом выпустили пар на ринге. Мы решили, что тайский бокс - это своеобразная терапия для нашей пары", - делится Даша Квитковая. 

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Сейчас девушка находится в Париже. Это путешествие проходит без любимого, оно стало рабочим. Даша Квитковая является основательницей агентства, которое организовывает девичники по всей Европе. Вместе с командой она обеспечивает будущих невест невероятными фотографиями и комплексно работает над их образом: макияжем, прической и даже одеждой.

Что известно о романе Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой?

24 мая 2019 года прошел финал шоу "Холостяк-9", в котором главный герой проекта Никита Добрынин провел последние романтические свидания, после чего решил отдать кольцо блондинке Даше. Уже на постшоу телеведущий разрушил все мифы о шоу "Холостяк": Никита Добрынин стал первым из героев проекта, который продолжил отношения с финалисткой.

Пара поселилась в столичной квартире телеведущего. Никита и Даша активно ведут свой блог в инстаграме, где охотно делятся с подписчиками деталями своей личной жизни.

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