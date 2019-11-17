Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы

Как Надя Дорофеева совмещает работу с общественной деятельностью (Фото, Видео)

Как Надя Дорофеева совмещает работу с общественной деятельностью (Фото, Видео)
21:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Солистка группы "Время и Стекло" поделилась с поклонниками откровенными фотографиями.

Певица позирует в гримерке в блестящем топе со стразами, оглядываясь на свое отражение в зеркале. А накануне Надя Дорофеева присоединилась к звездам украинского шоу-бизнеса, которые пропагандируют методы достижения счастья для всего человечества в рамках концепции устойчивого развития.

Красавица опубликовала на своей странице в инстаграме серию фотографий с выступлений в Краматорске. Поп-группа "Время и Стекло" сегодня, 17 ноября, дает там громкий концерт. Для выхода на сцену Надя выбрала откровенный образ. 

Звезда решила порадовать публику не только популярными хитами, но и внешним видом. На звезде оригинальный топ с блестками, высокие трусики черного цвета и длинные белые гетры. Надя демонстрирует подтянутое тело и стройную талию.

"Хорошо быть непослушной", – лаконично прокомментировала фотографию исполнительница.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@nadyadorofeeva)

"Британские ученые доказали, что duck face будет в моде еще два года. Я в это, конечно, не верю, но на всякий случай пусть будет", – шутливо написала Надя Дорофеева под другим сообщением.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@un_ukraine)

Фото Владимира Дантеса появилось на... надгробии: реакция артиста

Незадолго до этого певица рассказала, что по приглашению ООН в Украине она приняла участие в кампании по достижению 17 глобальных целей. Среди предложенных вариантов Надя Дорофеева выбрала сохранение морских экосистем.

"Ежедневно растет количество статей о загрязнении морей и океанов пластиком, гибели рыб, истощении запасов питьевой воды... Планета все громче кричит о помощи, чтобы люди обратили внимание на существующие проблемы. Мы все не идеальны, но нужно пытаться изменить ситуацию, начав с малого – например, отказаться от пакета в магазине. Я и моя семья уже делают первые шаги в сторону экологического потребления. И моя мечта, чтобы люди во всем мире вместе шагали в этом направлении", – высказалась певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дом, Певица, Надя Дорофеева, Солистка, Время и Стекло.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября
04 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
05 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Милованов: Не все мы приватизируем
Милованов: Не все мы приватизируем
Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь