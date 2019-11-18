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"Танцы со звездами 2019": неожиданные финалисты проекта (Видео)

"Танцы со звездами 2019": неожиданные финалисты проекта (Видео)
09:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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Только четыре пары пока соревнуются за звание победителя шоу "Танцы со звездами 2019". К сожалению, в шаге от финала одной паре пришлось оставить проект.

13 выпуск "Танцев со звездами 2019" стал одним из самых непредсказуемых. Участники должны были пройти три этапа, в частности звездные пары станцевали вместе с судьями проекта. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – с Владом Ямой, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар – с Григорием Чапкисом, Ксения Мишина и Евгений Кот – с Екатериной Кухар, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – с Франсиско Гомесом.

Кроме этого, пары поддержала украинская певица Оля Полякова, которая исполнила свою новую песню и призвала поклонников голосовать за конкурсантов. Однако в финал прошли всего 3 звездных участников.

Смотрите полное видео 13-го выпуска шоу "Танцы со звездами":

По результатам голосования, в зону риска попали Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако дальше прошла только одна пара, взамен Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покидают шоу "Танцы со звездами" в шаге от финала.

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"Хотел бы сказать всем большое спасибо, я никогда профессионально не танцевал, но в меня верили многие. Вы решили, что мы можем дойти так далеко и я уже считаю себя победителем. Поэтому всегда верьте в то, что вы делаете и любите это", – ответил популярный телеведущий.

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