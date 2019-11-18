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В сердце теперь другая: Дмитрий Шепелев рассказал о новом романе (Фото)

В сердце теперь другая: Дмитрий Шепелев рассказал о новом романе (Фото)
13:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Муж покойной Жанны Фриске показал миру новую возлюбленную.

Известный ведущий Дмитрий Шепелев, который в январе 2018-го года загремел в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, впервые показал миру свою возлюбленную. На днях он опубликовал первую фотографию с Екатериной Тулуповой – его новой избранницей после смерти Жанны Фриске.

Известно, что Екатерина является русским дизайнером из Екатеринбурга, которая после школы переехала в Москву и там начала строить карьеру. Там же она и познакомилась с Дмитрием. 36-летние влюбленные имеют детей от предыдущих браков – Платона от Жанны Фриске, и Ладу и Платона от Дмитрия Кленова. Их роман начался в 2017 году.

По словам Дмитрия и Екатерины, их дети первыми познакомились между собой, поскольку ходят в один детский сад. Опубликовав черно-белую фотографию в инстаграме, Шепелев опроверг все слухи о возможной свадьбе и рассказал о начале их истории любви.

 
 
 
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Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?

Допис, поширений Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

"Поскольку гремит новость, якобы я женюсь, решил у вас поспрашивать, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае получилось так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад. Поэтому получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода", – поделился ведущий.

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Стоит напомнить, что Дмитрий Шепелев находился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 по 2015 год. В 2013 году у них родился сын Платон, но уже через 2 года Жанна умерла после тяжелой и продолжительной борьбы с раком. Ведущего Шепелева обвиняли в присвоении средств, которые были направлены на лечение Фриске, но детектор лжи в эфире одного российского шоу опроверг обвинения. Сейчас у мужа непростые отношения с родителями Фриске, и для их свиданий с внуком составлен специальный график.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске.
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