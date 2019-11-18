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Всему виной бывшая: Джонни Деппа бросили

Всему виной бывшая: Джонни Деппа бросили
13:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:24-летняя россиянка разорвала отношения с 56-летним Джонни Деппом.

Голливуд переживает несколько громких разводов, среди которых – вражда и скандальная судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Напряжение, в котором живет актер, стало причиной того, что 24-летняя девушка Деппа Полина Глен решила разорвать с ним отношения.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. После длительных скандалов с Эмбер Херд Джонни Депп решился на роман с россиянкой, которая моложе его на 32 года.

Полина Глен родилась в Санкт-Петербурге, но в течение последних двух лет проживает в США, где работает гоу-гоу танцовщицей. Ранее СМИ сообщали, что Глен и Депп познакомились на вечеринке в январе 2017 года и со временем начали жить вместе в особняке актера. Но бракоразводный процесс с Эмбер Херд, по словам инсайдеров, полностью захватил Джонни. Отмечается, что мужчина постоянно находился в напряжении и потому танцовщица решила разорвать отношения с ним.

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"Полина всегда скромно держалась в стороне. Живя с ним, она ходила на работу, а потом возвращалась обратно в его дом. Но его уровень популярности и непрерывная битва с Эмбер стали для нее тяжелым испытанием. Джонни был слишком занят своей враждой. Полина поняла, что сейчас не лучшее время для того, чтобы они связывали себя какими-либо обязательствами", – говорится в источнике.

Кроме того, Полина Глен чувствовала давление от того, как общественность восприняла новость о ее романе с голливудским актером. Пользователи в сети массово критиковали девушку из-за этих отношений.

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Джонни Депп, Знаменитости, Звезды, Актер, Эмбер Херд, Голливудский актер.
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