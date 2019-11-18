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Печальная новость: ушел из жизни известный звездный фотограф

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Печальная новость: ушел из жизни известный звездный фотограф
15:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Терри О'Нилл был одним из самых популярных английских фотографов 1960-х годов.

В возрасте 82 лет умер один из самых значимых фотографов ХХ века - Терри О'Нилл.

Терри О'Нилл стал известным по счастливой случайности, когда в молодости сфотографировал мирно спящего министра внутренних дел Великобритании в аэропорту Хитроу. Тогда эта фотография и сделала его популярным, а также стала началом долгой и плодотворной деятельности в сфере фотоискусства.

Шагая по карьерной лестнице, мужчина сумел поработать в издании The Daily Sketch, где первой профессиональной фотосессией стала работа с британским актером и режиссером Лоренсом Оливье. 

Лоренс Оливье

В последствии Терри О'Нилл пополнит свое портфолио фотоработами с такими легендарными представителями сферы шоу-бизнеса как Джуди Гарленд, Жаклин Биссет, Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Элвиса Пресли, Голди Хоун, Джоан Коллинз.

Элвин Пресли

Дэвид Боуи и Элизабет Тейлор

Кроме этого, британский фотограф работал с такими легендами рок-музыки как The Beatles и Rolling Stones, но самым значимым сотрудничеством считается работа с английским исполнителем и музыкантом Элтоном Джоном. 

Музыканты The Beatles и Элтон Джон

В 2011 Терри О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов за вклад в фотоискусство.

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Известно, что звездный фотограф страдал онкологией, причиной которой и стала смерть известного мужчины.

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Смерть, Фотограф, Альманах-2019, Терри О'Нилл.
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