Печальная новость: ушел из жизни известный звездный фотограф

В возрасте 82 лет умер один из самых значимых фотографов ХХ века - Терри О'Нилл.
Терри О'Нилл стал известным по счастливой случайности, когда в молодости сфотографировал мирно спящего министра внутренних дел Великобритании в аэропорту Хитроу. Тогда эта фотография и сделала его популярным, а также стала началом долгой и плодотворной деятельности в сфере фотоискусства.
Шагая по карьерной лестнице, мужчина сумел поработать в издании The Daily Sketch, где первой профессиональной фотосессией стала работа с британским актером и режиссером Лоренсом Оливье.
Лоренс Оливье
В последствии Терри О'Нилл пополнит свое портфолио фотоработами с такими легендарными представителями сферы шоу-бизнеса как Джуди Гарленд, Жаклин Биссет, Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Элвиса Пресли, Голди Хоун, Джоан Коллинз.
Элвин Пресли
Дэвид Боуи и Элизабет Тейлор
Кроме этого, британский фотограф работал с такими легендами рок-музыки как The Beatles и Rolling Stones, но самым значимым сотрудничеством считается работа с английским исполнителем и музыкантом Элтоном Джоном.
Музыканты The Beatles и Элтон Джон
В 2011 Терри О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов за вклад в фотоискусство.
Известно, что звездный фотограф страдал онкологией, причиной которой и стала смерть известного мужчины.