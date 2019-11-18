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Экстренно госпитализировали: участница популярного шоу оказалась в больнице

Экстренно госпитализировали: участница популярного шоу оказалась в больнице
15:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Участница шоу "Топ-модель по-украински" попала в больницу и перенесла операцию.

На "Топ-модель по-украински" произошел неприятный инцидент. Юлии Биньковской по прозвищу Клео неожиданно стало плохо. Девушку госпитализировали с резкой болью в животе, а потом она перенесла операцию.

После скандальных испытаний с гвоздями организаторы проекта "Топ-модель по-украински" сообщили о неприятном инциденте. По данным "Нового канала", одну из участниц срочно доставили в больницу. Юлия Биньковская рассказала, что сначала у нее были симптомы отравления. Однако впоследствии выяснилось, что девушке нужна операция на аппендицит.

"Сначала я думала, что очень сильно отравилась: у меня так болел живот, что не могла ночью уснуть. Таблетки не помогали – я просто не могла их пить", – рассказала участница шоу.

Представители "Топ-модель по-украински", узнав о состоянии здоровья Юлии Биньковской, сразу же отправили ее на обследование в больницу. Участница проекта до последнего надеялась, что она уже вечером вернется к съемкам. Однако медики после обследования заявили: красавица нуждается в срочной операции.

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"Меня обследовали, потом я сдала несколько анализов и наконец услышала вердикт врачей: аппендицит. Но не обычный, а с каким-то осложнением. И в течение шести часов мне нужно сделать операцию", – поделилась Юлия Биньковская.

По данным представителей проекта, девушка успешно перенесла операцию. Новость о ее госпитализации ошеломила участников шоу и звездных экспертов. Но если одни с нетерпением ожидают возвращения Юлии Биньковской на шоу, то другие радуются, ведь в них стало меньше конкуренток. Вернется ли одна из участниц проекта на съемочную площадку – зрители увидят уже 22 ноября.

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Модель, Шоу, Украинская модель, Топ-модель по-украински, Юлия Биньковская.
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