"Она стала уверенней": эксперт охарактеризовал "новую" Кейт Миддлтон (Фото)

Новости шоу бизнеса:Директор хосписа, который Кейт Миддлтон открывала в 2012 году, отметил, что герцогиня сильно изменилась за прошедшие семь лет.

Напомним, Кейт Миддлтон открыла еще один детский хоспис The Nook, который она открывала семь лет назад в 2012 году.

Очень нервничавшая ранее, герцогиня Кембриджская обрела уверенность и доросла до своей роли в королевской семье. Так считает исполнительный директор одного из заведений, которые находятся под опекой жены принца Уильяма, Грэм Батленд.

Герцогиня Кэмбриджская официально открыла новый хоспис для детей The Nook в Норфолке. Она является попечителем сети детских хосписов East Anglia’s Children’s Hospices, которая в 2012 году стала одной из первых организаций, которые были переданы под ее патронат.

"Когда она открывала свой первый хоспис в Ипвиче в марте 2012 года, она очень нервничала", - отметил Батленд.

"Я помню, как она зашла в комнату: ее голова была слегка опущена, а волосы закрывали глаза. Сейчас она заходит в помещение с высоко поднятой головой", - добавил он в интервью People.

На открытии нового хосписа в Норфолке герцогиня Кембриджская выглядела с уже привычным шиком. Она снова надела костюм цвета мадженты Oscar De La Renta. Фэшн-эксперты отметили, что она надевала его уже два раза - в январе 2019 года во время посещения Королевского оперного театра, и на конференцию, посвященную вопросам психического здоровья в феврале 2017. Образ она дополнила черными колготами, черными туфлями на каблуках Gianvito Rossi и черным клатчем Beulah London x Aspinal.