СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман

Новости шоу бизнеса:Поводом для этого стал совместный выход актеров.

На днях состоялась вечеринка амбассадоров премии "Золотой глобус - 2020". На ней появились 51-летний Джейми Фокс и 46-летняя Кейт Бекинсейл.

Пара привлекла особое внимание, так как в течение вечера актеры не отходили друг от друга и с удовольствием позировали фотографам.

Поведение знаменитостей породило слухи об их романе. Сами же Кейт и Джейми от комментариев воздерживаются.

Напомним, что в начале ноября Бекинсейл официально оформила развод с режиссером "Другого мира" Леном Уайзманом. Что касается Фокса, то недавно его видели в компании 26-летней модели. Будем следить за развитием событий.