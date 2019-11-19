Не угомонятся: на наследный фонд Майкла Джексона снова подали в суд

Новости шоу бизнеса:Мужчины из скандального фильма "Покидая Неверленд" обвиняют поп-короля в педофилии.

В конце января этого года прошла премьера фильма "Покидая Неверленд", которая вызвала большой резонанс во всем западном шоу-бизнесе.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые не перестают обвинять покойного поп-короля Майкла Джексона в сексуальном домогательстве и растлении несовершеннолетних, подали в суд на наследный фонд исполнителя.

Что интересно, мужчины пытались судится с наследниками Джексона, но в 2017 году их иск был отклонен по причине истекшего срока годности.

Теперь, по новым законам штата Калифорния Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак имеют возможность призвать своего "обидчика" к ответственности.

Со своей стороны управляющие многомиллионным фондом Майкла Джексона готовы защищать интересы покойного, а также готовят весомые контраргументы на защиту покойного.