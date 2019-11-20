ТОП звездных пар, которые не смогли сберечь отношения из-за работы (Фото)

1 Представители творческий профессий обычно трудятся с полной самоотдачей, порой забывая о том, что кроме работы есть ещё семья, друзья, родные люди. Несомненно, они нуждаются в поддержке близких, однако очень часто именно личную жизнь и семейное счастье приносят в жертву карьере и профессиональным амбициям. Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио Американская кинодива состояла в законном браке с бейсболистом Джо ДиМаджио в то время, когда проходили съёмки фильма "Зуд седьмого года". Именно в этой картине Мэрилин снялась над люком вентиляционной шахты, ветер от которой развевал её платье. Абсолютно все были в полном восторге от этого кадра, а "летящее платье" фактически стало визитной карточкой актрисы. Но вот супруг Мэрилин, и так отчаянно ревновавший актрису, спокойно не мог реагировать на эту сцену. Бытует мнение, что именно откровенная, по мнению мужа актрисы, съёмка и стала последней каплей, приведшей пару к разводу.

2 Джулия Робертс и Бенджамин Брэтт К моменту получения кинопремии "Оскар" в 2001 году Джулия Робертс была помолвлена с актёром Бенджамином Брэттом, с которым они были вместе уже больше трёх лет. Однако не прошло и трёх месяцев после получения актрисой "Оскара", как пара распалась. Как позже выяснилось, Бенджамин Брэтт мечтал о нормальной крепкой семье, где супруга будет много времени уделять детям и их общему дому. Но сама Джулия Робертс не представляла себя вне кино и блеска софитов. Актриса предпочла семье звёздную карьеру.

3 Василий Лановой и Татьяна Самойлова Это была трогательная романтичная история знакомства и первой любви двух студентов Щукинского училища, перспективных и, несомненно, очень талантливых актёров. Были прогулки под луной и чтение стихов, были милые сюрпризы друг для друга и скромная свадьба. А потом Татьяна забеременела и втайне от мужа избавилась от ребёнка. Её карьера в то время находилась на взлёте, и она не собиралась отказываться от своей мечты. Да и не была готова она к детям. Василий Лановой, которому Татьяна призналась, что сделала аборт, так и не смог до конца простить жену. Позже актриса говорила: она решилась избавиться от малыша по рекомендации врачей, боявшихся за её здоровье. На самом же деле причина была гораздо проще: нежелание расставаться с мечтой о блестящей карьере.

4 Марина Яковлева и Валерий Сторожик Актриса, пережившая в своё время развод с Андреем Ростоцким, очень надеялась, что второй брак её будет долгим и счастливым. Казалось, в первое время всё именно так и было. Однако в семье актрисы с Валерием Сторожиком начались разногласия после появления на свет старшего сына Фёдора. Марина Яковлева активно снималась, была в зените своей славы и оказываться от работы не собиралась. Супруг же чувствовал себя уязвлённым, когда его представляли, как мужа актрисы, хотя в начале семейной жизни он уверял свою избранницу в том, что никогда не станет препятствовать её карьере. Однако после рождения второго сына Сторожик забыл обо всех своих обещаниях и требовал постоянного присутствия жены дома. Их младшему сыну Ивану был всего год, когда супруги расстались.

5 Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч Актёры познакомились на съёмочной площадке и, казалось, были очень счастливы вместе. Однако в то время, как карьера Светланы Ходченковой пошла в гору, Владимир Яглыч вынужден был довольствоваться лишь ролями второго плана. Актриса активно снималась не только в России, но и за рубежом, а её мужа такая ситуация удовлетворить никак не могла. В семье начались серьёзные скандалы, по непроверенным данным Владимир Яглыч даже позволял себе поднимать руку на красавицу-жену. Правда, он сам факт рукоприкладства отрицает категорически. Тем не менее, спустя пять лет после бракосочетания Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч расстались.

6 Борис Химичев и Татьяна Доронина Официально брак Татьяны Дорониной и Бориса Химичева продлился девять лет, но кризис в семейных отношениях, который они так и не смогли преодолеть, начался намного раньше. По признанию самого актёра, он чувствовал себя некомфортно, когда его представляли мужем Татьяны Дорониной. Она была ярче и успешнее, да к тому же ещё категорически отказывалась рожать, потому что это совершенно не входило в её творческие планы и могло помешать карьере.

7 Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков Очень тяжело переживал успех своей супруги Татьяны Арнтгольц и её супруг Иван Жидков. Известно, что он очень огорчался, когда его представляли мужем известной актрисы. Впрочем, супруги сумели сохранить добрые взаимоотношения ради дочери Марии, воспитанием которой продолжают заниматься вместе.