Дочь Анастасии Заворотнюк вызвала бурю негодования у подписчиков (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пользователей Instagram возмутило новое фото Анны Заворотнюк.

Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой по информации СМИ диагностировали опухоль головного мозга, опубликовала один снимок, и это вызвало бурю негативных комментариев со стороны подписчиков.

Недавно в Instagram-stories Анна Заворотнюк выложила фото, на котором изображен новенький маникюр девушки, подписав его "Просто не нарадуюсь".

Большая часть поклонников "няни Вики" раскритиковали ее дочь за неуместную публикацию, в то время когда старшая Заворотнюк тяжело болеет.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Некоторые подписчики все же понадеялись на улучшение состояния здоровья российской актрисы, если ее дочь может делать такие положительные посты.

Через некоторое время Анна Заворотнюк закрыла комментарии к своей официальной странице в Instagram.