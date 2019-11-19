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Кайли Дженнер продает контрольный пакет своего косметического бизнеса

Кайли Дженнер продает контрольный пакет своего косметического бизнеса
15:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Американская модель продаст 51% своих акций косметической компании Coty.

Самая молодая в мире миллиардер продает контрольную долю в своей косметической компании Kylie Cosmetics за 600 миллионов долларов. Ее партнером теперь станет корпорация Coty, которая разрабатывает свою продукцию для Max Factor.

С лета следующего года Coty будет управлять стратегическим направлением и глобальным расширением рынков для Kylie Cosmetics. Это партнерство с Кайли Дженнер предполагает ее дальнейшую работу над именем в социальных медиа, учитывая ее широкую интернет-аудиторию.

За продажу части своего бизнеса Кайли Дженнер получит около 600 миллионов долларов. А представители бьюти-компании учитывали более 22 миллионов фолловеров на официальной странице бренда Kylie Cosmetics в инстаграме. Именно он является наиболее быстро растущим и самым привлекательным в социальных сетях. Кайли Дженнер останется лицом своего бренда. 

 
 
 
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Our beautiful boss @kyliejenner wearing the Dear Santa palette and Team Santa matte lip from the Holiday 6 Piece Mini set! We can’t wait for the entire collection to launch TOMORROW!

Публикация от Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)

Ранее журнал Forbes оценил стоимость компании Kylie Cosmetics в 900 миллионов долларов. Однако в Coty прогнозируют, что общие доходы будут расти на 1% годовых в течение следующих трех лет.

Мы рады приветствовать Кайли в нашей организации и семье. Сочетание креативного видения Кайли и непреодолимого интереса потребителей к опыту и лидерству Coty в престижных косметических средствах – это увлекательный будущий шаг нашей трансформации, который позволит использовать основные сильные стороны в ароматах, косметике и уходе за кожей, позволяя бренду Kylie полноценно развить потенциал, - прокомментировал соглашение исполнительный директор Coty Пьер Лаубис.

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Я рада сотрудничать с Coty, чтобы продолжать охватывать еще больше поклонников Kylie Cosmetics и Kylie Skin во всем мире. Я с нетерпением жду внедрения совместного творчества и изобретательности для каждой коллекции. Это партнерство позволит мне и моей команде сосредоточиться на создании и развитии каждого продукта, формируя при этом имя бренда на международном рынке красоты, – выразила надежду Кайли Джиннер.

Модель признана самой молодой в мире self-made миллиардером. Ее фото красовалось на обложке выпуска Forbes в августе 2018 года.

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Косметика, Бизнес, Модель, Знаменитости, Кайли Дженнер, Косметический бизнес, Американская можедь, Coty.
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