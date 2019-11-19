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Холли Берри получила травму во время съемок (Фото)

Холли Берри получила травму во время съемок (Фото)
17:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Оскароносная актриса получила травмы на съемках ленты "Обиженная".

В этом фильме она играет главную роль и впервые выступает как режиссер. По словам продюсеров, здоровью звезды сейчас ничего не угрожает. Холли Берри планирует вернуться к съемкам уже в эту пятницу.

Сейчас звезда работает режиссером над своей дебютной спортивной драмой об искусстве смешанных единоборств. Она играет роль женщины-бойца Джеки по прозвищу Справедливость. Съемки предусматривают большую физическую нагрузку, ведь по сценарию Холли Берри готовится к бою с жестокой соперницей.

Во время съемок сцены боя в одном из боксерских залов в Нью-Джерси Холли получила несколько ударов. Ей даже пришлось обратиться за помощью к медикам.

 
 
 
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"Холли сейчас восстанавливается, она действительно устала и нуждается в перерыве", – рассказал один из продюсеров фильма. 

 
 
 
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Работу над фильмом "Оскорбленная" планируют восстановить через несколько дней. Однако сцены из тренажерного зала, который был забронирован до 2 декабря, придется отложить.

Эти фото были сделаны незадолго до травмы актрисы. Она упорно работала над своим телом, чтобы точно воплотить силу и несокрушимость своей героини.

"Нет лучшего чувства, чем поставить цель и уничтожить ее. Я призываю вас, друзья, устанавливать свои планки. Какова ваша цель в спорте? Установите цель выше, чем вы рассчитываете. Работа не будет легкой, но результат того стоит. Стоит каждой эту секунды", – написала Холли Берри в своем инстаграме.

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Холли Берри, Знаменитости, Актриса, Звезды, Американская актриса.
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